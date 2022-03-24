نائبة تطالب بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات تمويل مشروعات المستثمرين في مرغم بالإسكندرية

طالبت النائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، جهاز المشروعات الصغيرة بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات تمويل المشروعات بمنطقة مرغم بالإسكندرية يأتي ذلك بعد شكاوي عدد من شباب المستثمرين بالمشاكل التمويلية جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة المشروعات بمجلس النواب المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمرغم وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية " ، ووافق الدكتور محمد عبد الملك ممثل جهاز تنمية المشروعات علي هذا مقترح لسرعة حل اي مشكلات تمويلية تقابل المستثمرين .

وقال عبد الملك : عليكم التحلي بالتفاؤل وكلنا نعمل في خدمة الوطن وان مصر تتغير والدليل اليوم وجود البرلمان ممثل في لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحكومة من جهاز مشروعات ووزارة المالية ووزارة الصناعة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين وإزالة المعوقات.



ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهالة أبو السعد وكيلة اللجنة ، و مصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.