مستقبل وطن الشروق يحتفل مع الأمهات في دور المسنين بعيد الأم

حرصت أمانة مستقبل وطن الشروق على مشاركة الأمهات في دور المسنين فرحتهم بأعياد الأم، حيث وجهت الأمانة عدة زيارات لعدد من دور المسنين بالمدينة، في إطار توجيهات المهندس كريم غنيم أمين القسم، بالتواصل المجتمعي ومشاركة المرأة المصرية العظيمة احتفالا بعيد الأم وتقديرا لتضحياتهن العظيمة.

وتوجه وفد من أمانة مستقبل وطن الشروق، بقيادة الدكتور أبوبكر عبدربه أمين التنظيم، لزيارة عدد من دور المسنين في مدينة الشروق لمشاركة المسنات احتفالاتهن في عيد الأم.

وقامت إحسان لطفي أمينة شئون المجالس المحلية بمستقبل وطن الشروق، وأعضاء الأمانة بتقديم الهدايا للأمهات في دور المسنين، في ذكرى عيد الـأم.



وأعربت المسنات عن سعادتهن بتلك الزيارة، التي أضافت جوا من البهجة والسعادة عليهن، وتركت أثرا طيبا في نفوسهن.

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