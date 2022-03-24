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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن الشروق يحتفل مع الأمهات في دور المسنين بعيد الأم

زيارة دور المسنين
زيارة دور المسنين

حرصت أمانة مستقبل وطن الشروق على مشاركة الأمهات في دور المسنين فرحتهم بأعياد الأم، حيث وجهت الأمانة عدة زيارات لعدد من دور المسنين بالمدينة، في إطار توجيهات المهندس كريم غنيم أمين القسم، بالتواصل المجتمعي ومشاركة المرأة المصرية العظيمة احتفالا بعيد الأم وتقديرا لتضحياتهن العظيمة.

 

وتوجه وفد من أمانة مستقبل وطن الشروق، بقيادة الدكتور أبوبكر عبدربه أمين التنظيم، لزيارة عدد من دور المسنين في مدينة الشروق لمشاركة المسنات احتفالاتهن في عيد الأم.

 

وقامت إحسان لطفي أمينة  شئون المجالس المحلية بمستقبل وطن الشروق، وأعضاء الأمانة بتقديم الهدايا للأمهات في دور المسنين، في ذكرى عيد الـأم.


وأعربت المسنات عن سعادتهن بتلك الزيارة، التي أضافت جوا من البهجة والسعادة عليهن، وتركت أثرا طيبا في نفوسهن.

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المرأة المصرية مستقبل وطن مدينة الشروق عيد الام دور المسنين

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