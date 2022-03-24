جامعة حلوان 5 دورات تدريبة خلال شهر أبريل لأعضاء هيئة التدريس

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر ابريل 2022 والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة، إلى أن التدريب يساهم فى تنمية المهارات والتفكير المنظم والتعامل مع المشكلات والقدرة على التأقلم مع المتغيرات والابتكار والتواصل، بالإضافة لرفع اسم ومكانة الجامعة وسط أقرانها.

وصرحت الدكتورة فؤاد أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يطلق ضمن خطته البرامج التدريبية أبريل ٢٠٢٢ تتضمن 5 دورات تدريبية، تبدأت من يوم الأحد 10 أبريل و تنتهي الاثنين 25 أبريل ٢٠٢٢ .

وأوضحت أن خطة الدورات التدريبية خلال شهر أبريل تقام بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية .

وأفادت الدكتورة منى أبو هشيمة، أن خطة الدورات التدريبية تأتي كالآتي:

دورة معايير الجودة فى العملية التدريسية وتعقد يومي الأحد والأثنين 10 : 11 أبريل 2022‪ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

دورة الأخطاء المنهجية واللغوية الشائعة فى كتابة البحوث العلمية يومي الثلاثاء والأربعاء 12 : 13 أبريل 2022 ‪ من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

دورة أساليب التقويم الحديثة يومي الاحد والاثنين 17 : 18 أبريل 2022‪ من من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

دورة الأحصاء التحليلي يومي الثلاثاء والأربعاء 19 : 20 أبريل 2022‪ من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

دورة الساعات المعتمدة يومي الاحد والاثنين 24 : 25 أبريل 2022‪ من من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

ولفت المركز الى انه على الراغبين فى حضور هذه الدورات وتنمية مهارتهم من العاملين بالجامعة متابعة الصفحة الرسمية للمركز عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر الرابط:

https://docs.google.com/.../1zYX0BLRkEHo.../edit...