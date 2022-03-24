ناجي قمحة: الدولة تعمل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى لصالح المواطنين

كشف أحمد ناجي قمحة، الخبير السياسي، عن أهمية رسائل الرئيس السيسي أثناء الزيارة التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم.

وأوضح قمحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" زيارة الرئيس في غاية الأهمية ولها دلالات كثيرة، لافتا إلي أن السيسي وضح للطلاب خلال حواره معهم ما تقوم به القيادة السياسية من جهود لحل الازمات.

وأوضح:" الرئيس السيسي أكد علي دور جميع المؤسسات في التعامل مع كافة القضايا المختلفة، فضلا علي تأكيده بأن الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة المصرية في مواجهة الأزمات الحالية وعلي رأسها أزمة كورونا، مشيرا إلي أن الدولة تعمل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بقيادة الرئيس السيسي لصالح المواطنين