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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا تكشف عن سيارة SUV هجينة لعام 2023.. صور

هوندا تكشف عن سيارة
هوندا تكشف عن سيارة SUV هجينة لعام 2023

تطلق هوندا سيارة دفع رباعي كهربائية صغيرة العام المقبل، بناءً على النموذج الأولي e: Ny1 الذي تم الكشف عنه اليومK كما أعلنت عن طرازين كهربائيين إضافيين لعام 2023  هما سيارة SUV هجينة مدمجة وجيل جديد من هوندا CR-V SUV، والتي سيتم تقديمها مع كل من المحركات الهجينة والقابلة للتوصيل.

هوندا تكشف عن سيارة SUV هجينة لعام 2023

قالت العلامة التجارية اليابانية إن سيارة e: Ny1 القادمة ستكون "في قلب مجموعة منتجات هوندا المستقبلية" وستقدم "مزيجًا فريدًا من الديناميكيات والتكنولوجيا والتصميم الذي تشتهر به هوندا"، وأضافت أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة ستكون "خيارًا رائعًا للعائلات التي تبحث عن أول سيارة كهربائية".

هوندا تكشف عن سيارة SUV هجينة لعام 2023

كما كشفت عن أحدث سياراتها الهجينة فقط هوندا سيفيك هاتشباك لأوروبا، والتي تكمل خططها لكهربة خطها الرئيسي بالكامل بحلول نهاية عام 2022، وعندما تصل في الخريف ستعتمد الجيل الحادي عشر من سيفيك جنبًا إلى جنب مع هوندا جاز وجاز كروسستار، وهوندا CR-V، وهوندا HR-V، وهوندا إي الكهربائية.

هوندا تكشف عن سيارة SUV هجينة لعام 2023

أثبتت Eأنها تحظى بشعبية من خلال مظهرها القديم منذ إطلاقها في عام 2020، ولكنها تتمتع بجاذبية محدودة كسيارة مدنية يبلغ مداها 137 ميلاً فقط، وسوف تتطلع سيارة e: Ny1 القادمة، والتي ستكون بنفس الطول والعرض إلى Jazz، لتصحيح ذلك كسيارة صديقة للعائلة ذات مدى أطول.

هوندا تكشف عن سيارة SUV هجينة لعام 2023

ستقام على منصة مطورة حديثًا تسمى e: N Architecture F، والتي قالت شركة هوندا إنها قد تم إنشاؤها للطراز الجديد، ومع ذلك فإن وفورات الحجم تعني أنه من المحتمل استخدام المنصة في عدد من النماذج المستقبلية.

ستكون هوندا الكهربائية الجديدة الثانية، وهي سيارة دفع رباعي مدمجة هجينة، بحجم مماثل لسيارة CR-Vالحالية ، التي تنافس طرازات مثل كيا سبورتاج وتويوتا راف 4، في المقابل سيزداد حجم CR-Vالجديدة لتنافس سكودا كودياك.

هوندا تكشف عن سيارة SUV هجينة لعام 2023

قالت هوندا إنها تخطط لمركباتها الكهربائية ومركبات خلايا الوقود الهيدروجينية لتحقيق 40٪ من المبيعات بحلول عام 2030 في أوروبا و 80٪ بحلول عام 2035، وقد التزمت بإنهاء بيع سيارات ICEعلى مستوى العالم بحلول عام 2040، وأضافت الشركة أن المرحلة التالية في رحلة الكهربة تستخدم "استراتيجية متعددة المسارات" لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 كما أنها ستستثمر في "مجموعة من التقنيات الخالية من الانبعاثات ، بما في ذلك بطاريات الحالة الصلبة وأنظمة البطاريات القابلة للتبديل والوقود الكربوني وخلايا الهيدروجين".

صرح النائب الأول لرئيس شركة هوندا في أوروبا، توم جاردنر: “يمثل استكمال هدفنا في مجال الكهربة لحظة مهمة لهوندا في أوروبا، ومع ذلك نحن لا نكتفي بما حققناه، نحن بالفعل متقدمون بشكل جيد مع خططنا لتوسيع نطاق اختيار المركبات التي تعمل بالبطاريات والكهرباء والهجين لعملائنا وزيادة عروضنا في B- و C سريع النمو في قطاعات سيارات الدفع الرباعي.

هوندا دفع رباعي e Ny1 SUV CR-V SUV الهجينة

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