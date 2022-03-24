والدة الشهيد محمد عبده: ابني لم يخبرنا أنه يخدم في سيناء خوفاً على قلقنا

استضاف الإعلامي شريف عامر، في حلقة اليوم من برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عدد من الأمهات المثاليات بعد التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت أمل محمد المغربي، الحاصلة على المركز الأول للأم المثالية لشهيد من القوات المسلحة، الشهيد محمد عبده،: "زوجي كان يتمنى أن يكون ابني الشهيد الراحل ضابطا وكان يؤهله لذلك منذ الصغر".

وأضافت: "محمد ابني كان خايف علينا ولم يخبرنا أنه يخدم في سيناء"، موضحه: "محمد كان عمله في سيناء وأخفى عننا مكانه لأنه كان خائف من قلقنا عليه".

وتابعت: "تكريم الرئيس السيسي "طبطبة" وتعويض عن افتقادي لأبني الشهيد"، زالتكريم لحظة فخر وسعادة بالنسبة لي.. وفوجئت بترشيح إسمي ضمن أسماء المكرمات في وزارة التضامن الاجتماعي وكنت فخورة بذلك".