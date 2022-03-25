لا أملك المبلغ.. سند: عجزت عن دفع 73 ألف جنيه نفقة متجمدة لطليقتي وابنتي

مطالب بدفع ضرائب رغم أني لا يحصل علي الحد الأدنى الذي أقرته الدولة للأعفاء الضريبي

رد الفنان عبد الحميد سند، حول سؤاله لماذا لم يطلب من نقابة المهن التمثيلية التدخل لدى شركات الإنتاج لرفع أجره أنه كان يتحمل بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لكن الأمر أصبح يفوق احتمال.

وقال "عبد الحميد" خلال حواره مع الإعلامية فاطمة شنان ببرنامج "خط فاصل" المذاع عبر قناة الشمس، أنه مطالب بدفع ضرائب رغم أنه لا يحصل علي الحد الأدنى الذي أقرته الدولة للأعفاء الضريبي، مؤكد أنه لن يقوم بعمل الأقرار الضريبي المطلوب منه ولن يدفع ضرائب لأنه من الفئة المستحقة للإعفاء الضريبي.

أكد الفنان عبد الحميد سند، أنه عجز عن دفع ٧٣ ألف جنيه نفقة متجمدة لطليقته وأبنتيه لأنه لا يملك ذلك المبلغ، مضيفا أنه لجأ لعدد من نجوم الفن لمساعدته لكنهم خذلوه.

واختتم عبد الحميد سند ، حديثه بطلب الاستغاثة فهو لا يستطيع أن يري أبنتيه وأنهم افترقوا لعدم قدرته علي تلبية احتياجاته.