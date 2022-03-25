حسن المستكاوي: كيروش أصبح محل ثقة بعد كأس الأمم الأفريقية

تحدث الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عن مباراة مصر والسنغال المرتقبة يوم الجمعة، قائلا:" المنتخب المصري لديه خفة ومرونة وتكتيك ذكي نستطيع من خلاله التغلب على المنتخبات الأفريقية".

وتابع المستكاوي خلال مداخلة حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي ام سي": "لا أتفق مع الأصوات التي تقلل من المنتخب المصري فعلي الرغم من قوة منتخب السنغال إلا أنهم لم يتمكنوا خلال المباراة السابقة في نهائي أمم إفريقيا من الفوز عن طريق اللعب المباشر بل عن طريق ركلات الترجيح.

وأكمل:" المنتخب المصري لديه عناصر مميزة للغاية ويعرفون كيف يتعاملون مع مثل هذه المباريات، مردفا:" المدرب البرتغالي كيروش أصبح محل ثقة بعد كأس الأمم الافريقية".

