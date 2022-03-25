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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة الراحلة أنيسة حسونة تتحدث عن علاقتها بالأحفاد

أنيسة حسونة
أنيسة حسونة

قالت سلمى شريف ناجي، أبنة الراحلة أنيسة حسونة، إن العلاقة بين والدتها، و الأحفاد كان قوية و مميزة، وكل يوم كان هناك جزء للجلوس معها.

 

وأضافت خلال حواره ببرنامج مانشيت، المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، :" أكتر حد كانت بتكتب عنه شريف ابن أختي ".

 

وتابع:" كل حفيد لـ والدتها كان ينتظر هدية عندما تسافر، وجميعهم ينتظرون العودة ".

وأشارت إلى أنهم كانوا يتابعون كل شئ تقوم بها الراحلة، معلقة :" فى مرة أخذت الأحفاد معها المستشفي ليروا ما تقوم به".

ولفتت إلى أن "والدتها كانت تقضى أوقاتًا كثيرة و سعيدة مع أحفادها، وأكدت أن أبن شقيقتها شريف، و والدى اسمه شريف".

 

انيسة حسونة الراحلة أنيسة حسونة أبنة الراحلة أنيسة حسونة جابر القرموطي المستشفى

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