ابنة الراحلة أنيسة حسونة تتحدث عن علاقتها بالأحفاد

قالت سلمى شريف ناجي، أبنة الراحلة أنيسة حسونة، إن العلاقة بين والدتها، و الأحفاد كان قوية و مميزة، وكل يوم كان هناك جزء للجلوس معها.

وأضافت خلال حواره ببرنامج مانشيت، المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، :" أكتر حد كانت بتكتب عنه شريف ابن أختي ".

وتابع:" كل حفيد لـ والدتها كان ينتظر هدية عندما تسافر، وجميعهم ينتظرون العودة ".

وأشارت إلى أنهم كانوا يتابعون كل شئ تقوم بها الراحلة، معلقة :" فى مرة أخذت الأحفاد معها المستشفي ليروا ما تقوم به".

ولفتت إلى أن "والدتها كانت تقضى أوقاتًا كثيرة و سعيدة مع أحفادها، وأكدت أن أبن شقيقتها شريف، و والدى اسمه شريف".