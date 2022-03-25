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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوج الراحلة أنيسة حسونة: الأسرة بالكامل تشجع الأهلي

أبنة الراحلة أنيسة
أبنة الراحلة أنيسة حسونة

قال الدكتور شريف ناجي زوج الراحلة أنيسة حسونة، إنه يشجع النادي الأهلي، مثل زوجته الراحلة، معلقًا :" أنا أهلاوي صميم مثل زوجت وجميع الأسرة تشجع النادي الأهلي".

 

وأضاف زوج الراحلة أنيسة حسونة، خلال حواره ببرنامج مانشيت، المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، " يشجع الأهلى منذ الصغر وقبل زوجه من الراحلة  ".

  كما قالت سلمى شريف ناجي، أبنة الراحلة أنيسة حسونة، إنها تشجع النادي الأهلي، و شقيقتها مها هى الآخري تشجع النادي الأهلي، قائلة :" الكل فى الأسرة بيشجع الأهلي".

 

 

 

قال الدكتور شريف ناجي زوج الراحلة أنيسة حسونة، إنه غير متفاعل بشكل مستمر على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن " زوجته كانت نشيطة جدًا على تويتر وجميع وسائل التواصل الاجتماعي".

 

وأضاف زوج الراحلة أنيسة حسونة، :"  متابعة جيدة لـ الأوضاع السياسية، و الرياضة ".

 ولفت إلى أن :"  الراحلة كانت تعشق النادي الأهلي منذ الصغر، موضحًا أن والد أنيسة حسونة تولى منصب محافظ بورسعيد وكانت الراحلة فى المرحلة الإعدادية، وفى أحد المرات حضر الفريق محسن مرتجي رئيس النادي الأهلي الأسبق لـ منزل والدها، وتحدث معها عن الأهلي، بعد أن علم حبها للأهلى قام بتوفير كارت لـ النادي الأهلي لحضور المباريات".

وتابع :" الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قام بزيارة الراحلة فى المستشفي، وحضر الجنازة، ووكان يدعمها للانضمام للجمعية الخيرية للنادي الأهلي".

 

الراحلة أنيسة حسونة انيسة حسونة النادي الأهلي الأهلى

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