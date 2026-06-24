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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تسهيلات جديدة للمواطنين.. إعفاء التنازل بين أفراد الأسرة من ضريبة العقارات وتطبيق إلكتروني قبل نهاية العام

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
محمد البدوي

كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن مجموعة من التعديلات المهمة في منظومة الضرائب العقارية وضريبة الدمغة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتشجيع تسجيل العقارات ودمجها داخل الاقتصاد الرسمي. 

التوسع في الخدمات الإلكترونية

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع التوسع في الخدمات الإلكترونية، حيث تستعد مصلحة الضرائب لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إنهاء جميع خدمات الضرائب العقارية عن بُعد، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المأموريات وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب تقديم حوافز جديدة تتعلق بإعفاء بعض التصرفات العقارية من الضرائب.

مصلحة الضرائب

إطلاق تطبيق إلكتروني جديد

وأعلن سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لخدمات الضرائب العقارية، يتيح للمواطنين إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالضرائب دون الحاجة إلى التوجه لمقار المصلحة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

تقديم الإقرارات الضريبية

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التطبيق الجديد سيمكن المواطنين من تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات وطلب الإعفاءات إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن عمليات الدفع ستكون متاحة من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني ووسائل السداد المختلفة.

مصلحة الضرائب المصرية

تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف أن التطبيق من المقرر طرحه وانتشاره قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.

إعادة تقييم العقارات

وفيما يتعلق بالضرائب العقارية، أوضح فؤاد أن القانون الحالي كان يعفي العقارات التي تصل قيمتها إلى مليوني جنيه من الضريبة العقارية، بينما ينص القانون الجديد على رفع حد الإعفاء ليشمل العقارات التي تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه، مؤكدًا أن إعادة تقييم العقارات تتم كل خمس سنوات لتحديد قيمة الضريبة المستحقة.

وكشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب عن إعفاء التنازل عن العقارات بين أفراد الأسرة من الضريبة بشكل كامل، موضحًا أن الأب كان يتحمل سابقًا ضريبة بنسبة 2.5% عند التنازل عن عقار لابنه أو ابنته أو زوجته، إلا أن التعديلات الجديدة ألغت هذه الضريبة نهائيًا.

مصلحة الضرائب المصرية

تسجيل العقارات وتنظيم السوق

وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع المواطنين على تسجيل العقارات وتنظيم السوق العقارية المصرية، بما يضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة ومنظومة مميكنة تسهم في تعزيز الشفافية.

الضرائب

قانون ضريبة الدمغة

وفي سياق متصل، أشار فؤاد إلى موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون ضريبة الدمغة الخاصة بتعاملات البورصة، والتي تتضمن فرض ضريبة بواقع نصف في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.

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