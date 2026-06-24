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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قطاع البيض في مصر بين وفرة الإنتاج وفرص التصدير وتحديات التكلفة

البيض
البيض
محمود محسن

 

يشهد قطاع إنتاج البيض في مصر تطورات متسارعة خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بزيادة ملحوظة في حجم الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري. وتؤكد الجهات الرسمية أن ارتفاع الإنتاج ساهم في تعزيز المعروض بالسوق المحلية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار، بالتزامن مع التوجه نحو التوسع في إنتاج البيض المجفف لدعم الصناعات الغذائية وزيادة فرص التصدير.

وفي المقابل، يواجه القطاع تحديات اقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الأعلاف التي شهدت زيادات كبيرة أثرت على مربي الدواجن. وبين وفرة المعروض وضغوط التكلفة، يبرز التساؤل حول مستقبل أسعار البيض وقدرة القطاع على تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين، وهو ما يتناوله هذا الملف من خلال استعراض أبرز المؤشرات والتحديات والفرص المتاحة.

طارق سليمان : إنتاج البيض ارتفع 14% .. وفتح أسواق تصديرية جديدة
 

أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن إنتاج البيض في مصر ارتفع 14% خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في تعزيز المعروض بالسوق المحلية.

وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه تم فتح باب تصدير البيض، مشيرًا إلى أن مصر بدأت ولأول مرة تصدير منتجاتها إلى عدد من الأسواق والدول الجديدة.

 

يدعم الصناعات الغذائية 

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن القطاع يسعى إلى التوسع في إنتاج البيض المجفف، نظرًا لسهولة تخزينه لفترات طويلة، بما يدعم الصناعات الغذائية ويعزز فرص التصدير. 

 

مربي دواجن: كرتونة البيض بالمزارع سجلت 72 جنيها وارتفاع الأعلاف ضغط على الإنتاج

أكد حسام داود، مربي الدواجن والطبيب البيطري، أن سعر كرتونة البيض في المزارع وصل إلى 72 جنيهًا، مشيرًا إلى وجود فائض في الإنتاج خلال الفترة الحالية.

وقال داود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن وفرة المعروض تستدعي استقرار أسعار البيض بما يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك، لافتًا إلى أن السوق تشهد كميات إنتاج تفوق احتياجاتها في بعض الفترات.

 

تكلفة الإنتاج ودورات التربية

وتابع أن سعر طن الأعلاف ارتفع بنحو 5 آلاف جنيه، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج ودورات التربية، مؤكدًا أن ارتفاع مدخلات الإنتاج يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الدواجن.


 

البيض الإنتاج الصناعات الغذائية الثروة الحيوانية منتجات

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