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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مقدمو الجوائز وأبرز الفقرات الغنائية.. تفاصيل حفل الأوسكار قبل ثلاثة أيام من موعده

الأوسكار
الأوسكار

 تتجه جميع الأنظار صباح الاثنين المقبل، إلى مسرح دولبي بهوليوود لمشاهدة النسخة الـ 94 من حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي، الذي يعود لطبيعته مرة أخرى بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. 

مقدمو حفل الأوسكار

انضم كل من الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، والسير أنتوني هوبكينز لقائمة النجوم الذين سيشاركون في تقديم فقرات وجوائز حفل الأوسكار لعام ٢٠٢٢.

تضم القائمة أيضا كلا من الممثل سيمو ليو، وليلي كولينز، وأوما ثورمان، وروث كارتر، إلى جانب الأسماء المعلن عنها من قبل، وعلى رأسهم ليدي جاجا وزوي كرافيتز وكريس روك وغيرهم.

وجرت العادة مؤخرا أن يقدم الجوائز التمثيلية كل عام الحاصلون على نفس التكريمات في العام السابق لزملائهم الجدد، وسيتم الكشف عن باقي أسماء النجوم الحاضرين والمقدمين لحفل جوائز الأوسكار خلال الفترة المقبلة. 

كما انضم الممثل الشهير جون ترافولتا لقائمة مقدمي جوائز حفل بعد غيابه لمدة 10 سنوات عن أشهر حدث فني في هوليوود.

وإلى جانب جون ترافولتا، يصعد على مسرح الأوسكار كل من دانيال كالويا، لوبيتا نيونجو، ميلا كونيس، نعومي سكوت، وغيرهم من نجوم هوليوود البارزين.

وأيضا استطاعت الممثلة الشابة راشيل زيجلر حل أزمة عدم دعوتها لحضور الحدث السنوي، بعد إغفالها وعدم توجيه الدعوى لها رغم ترشح فيملها للعديد من الجوائز. 

كان السبب وراء إغفال دعوة راشيل زيجلر لحضور الحفل، كان تخصيص دعوات محددة لكل صناع الأفلام الحاضرين للحدث والمرشحين للجوائز، على عكس ما كان يحدث سابقا. 

ولكن تم حل المشكلة، ودعيت راشيل زيجلر لحضور حفل الأوسكار والاحتفاء مع فريق عمل فيلمها، إلى جانب إسناد تقديم إحدى الجوائز إليها على المسرح. 

وتولت نساء المرح، كما أصبحت تطلق عليهن الصحافة الأجنبية، مهمة استعادة بريق حفل الأوسكار بعدما خفت خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، وغياب مضيف رئيسي منذ سنوات. 

ومن المتوقع أن تضفي النساء الثلاث (إيمي شويمر، وريجينا هول، وواندا سايكس) جانبا عاليا من البهجة والكوميديا على حفل الأوسكار بعد تجارب سابقة لكل منهن في استضافة حفلات جوائز وتقديم عروض كوميدية ناجحة على المسرح.

فقرات الأوسكار الغنائية

تصعد المغنية الشابة بيلي إيليش أمام نجوم الأوسكار على مسرح دولبي يوم الأحد المقبل، لتقديم أغنيتها الناجحة No Time to Die التي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها لتكون الكلمات الرسمية للنسخة 25 من سلسلة أفلام جيمس بوند.

ترشحت بيلي إيليش وشقيقها فينياس أوكونيل لنيل جائزة أوسكار أفضل أغنية عن No Time to Die التي سيقدمانها سويا على المسرح بحسب موقع هوليوود ريبورتر. 

فرصة بيلي إيليش وشقيقها الملحن الشاب كبيرة للفوز بجائزة الأوسكار، خاصة أن أغاني أفلام جيمس بوند عرف عنها النجاح ونيل الجوائز فيما سبق التي كانت أبرزها تحفة أديل الشهيرة Skyfall.

في الوقت اتفق منظمو حفل الأوسكار مع بيونسيه لتقديم فقرة غنائية أيضا ضمن فقرات الحفل السنوين بعد ترشحها لنيل جائزة أفضل أغنية أصلية عن Be Alive، إلى جانب 2 آخرين من المغنيين.

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8 جوائز لن يتم الإعلان عنها على الهواء مباشرة في حفل الأوسكار

ترشيحات الأوسكار

يتصدر فيلم The Power of the Dog قوائم ترشيحات الأوسكار هذا العام، ونال 12 تنويها بما فيها أفضل فيلم وإخراج وسيناريو. 

من بين الأفلام المرشحة لنيل جائزة الأوسكار هو CODA، العمل الذي نال إعجاب الكثيرين وحاز على العديد من الإشادات النقدية والجماهيرية خلال الفترة الماضية.

ترشح فيلم CODA لنيل ثلاث جوائز بحفل الأوسكار هذا العام وهم أفضل فيلم، وأفضل ممثل لبطله تروي كوتسور، وأفضل سكريبت معدل. 

وقررت أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، عدم إذاعة عدد من التكريمات على الهواء مباشرة في الحفل.

تفضل الأكاديمية أن يكون حفل الأوسكار وفقراته المذاعة على الهواء أكثر انسيابية وقابلة للمشاهدة بعدم ضخ كل الجوائز في 23 فئة مباشرة، لإنقاذ العرض من التطويل الذي عانى منه من قبل. 

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