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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 25- 3- 2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25-3- 2022، في القاهرة والمحافظات.

قالت الإعلامية هبة ماهر، إن البلاد تشهد اليوم طقس أفضل من الأيام الماضية، التي شهدت تقلبات جوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس الجمعة نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 17 12
وادي النطرون 16 11
طنطا 17 11
شبين الكوم 17 10
دمنهور 16 11
بلطيم 15 10
مطروح 16 11
السلوم 15 08
سيوة 17 07
بورسعيد 17 10
دمياط 16 10
الزقازيق 17 09
المنصورة 17 10
الإسماعيلية 17 09
السويس 17 09
العريش 16 09
رفح 15 08
رأس سدر 17 12
نخل 16 05
نويبع 17 13
طابا 18 12
كاترين 11 03
الطور 20 12
شرم الشيخ 22 12
الغردقة 21 13
مرسى علم 20 14
الفيوم 19 07
بني سويف 18 07
المنيا 19 07
أسيوط 18 06
سوهاج 20 08
قنا 20 09
الأقصر 21 10
أسوان 22 20
إدفو 22 11
أبو سمبل 23 11
الوادي الجديد 21 09
الشلاتين 22 13
أبو رماد 23 14
حلايب 21 15
رأس حدربة 21 16

 

 

درجات الحرارة طقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد

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