انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 25- 3 - 2022

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 25- 3- 2022، حيث شهدت انخفاضا.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم تسجل 4.5 جنيه للكيلو

البصل بـ 3 جنيهات للكيلو

البطاطس 4.5 جنيه للكيلو

الخيار 8.5 جنيه

الباذنجان 8 جنيهات للكيلو

الفاصوليا 22 جنيها

الملوخية 4 جنيهات

الكوسة 6 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الجوافة 10 جنيهات

اليوسفى 6 جنيهات

البرتقال 6.5 جنيه

الموز 8 جنيهات



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وأكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.