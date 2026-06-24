بيفك حديد الكوبري.. كاميرات المراقبة ترصد محاولة سرقة غريبة في الجيزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، وثق لحظة محاولة أحد الأشخاص سرقة أجزاء من السور الحديدي للكوبري العلوي بمنطقة صفط اللبن في اتجاه الجيزة، في واقعة أثارت حالة من الجدل والاستياء بين المتابعين.

وأظهر الفيديو الشخص وهو يقف أعلى الكوبري، محاولًا فك أجزاء من السور الحديدي باستخدام أداة معدنية، قبل أن توثق كاميرات المراقبة تحركاته بالكامل أثناء تنفيذ المحاولة.

وحظي المقطع بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المستخدمين بتشديد إجراءات التأمين على الكباري والمنشآت العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي قد تمثل خطرًا على سلامة المواطنين.