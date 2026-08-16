قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يعلن انهاء كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد
سلاف فواخرجي لـ "صدي البلد": فخورة بنجاح «أرض الملائكة» وأحب الأعمال الإنسانية.. فيديو
بريطانيا.. خطط لرفع أسعار المياه خلال موجات الجفاف وتشجيع ترشيد الاستهلاك
قبل حلول الموعد بأيام.. تفاصيل أول زيادة سنوية 15% على الإيجار القديم
وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي الجديد لـ183 يوم..ويكشف السبب
وزير التعليم يحسم الجدل بشكل نهائي حول موعد بداية العام الدراسي الجديد .. تفاصيل
ملف غزة وباقي التحديات.. الرئيس السيسي يستقبل كوشنر لبحث التطورات بالمنطقة
وزير التعليم يعلن اعتماد مناهج 2 بكالوريا من مؤسسة “IBO” قبل إعلانها للطلاب
الاستثمار الألماني في أمريكا يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات وسط ضبابية السياسات
مقتل 17 مسلحا وإصابة آخرين في عمليتين عسكريتين جنوب غربي باكستان
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس الغد.. درجة الحرارة هتوصل كام؟
أخبار التكنولوجيا | آبل ترسل تحذيرات سرية في 110 دول.. أنثروبيك تختبر علامة مائية خفية لنصوص Claude
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"مدائن" العُمانية توقع اتفاقيات استثمارية بأكثر من 56 مليون ريال عماني

"مدائن" العُمانية توقع اتفاقيات استثمارية بأكثر من 56 مليون ريال عماني
"مدائن" العُمانية توقع اتفاقيات استثمارية بأكثر من 56 مليون ريال عماني
أ ش أ

 نجحت مدينة صور الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" خلال النصف الأول من العام الجاري في توقيع 6 عقود بإجمالي حجم استثمار يتجاوز 56 مليون ريال عُماني لإقامة مشروعات في المدينة تبلغ مساحتها أكثر من 60 ألف متر مربع. وتتنوع قطاعات هذه المشروعات بين السياحة والطاقة والغاز والاتصالات والمواد الغذائية.

وذكر بيان وزعته سفارة عمان بالقاهرة، اليوم الأحد، أن إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية بنهاية النصف الأول من عام 2026 ارتفع ليصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني، بينما يبلغ عدد العاملين في المدينة الصناعية 1843 عاملًا منهم 1076 عُمانيًا.

وتسعى "مدائن" إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات المستقبلية في المدينة الصناعية، ومن بينها صيانة معبر الوادي رقم 6 ضمن البنية الأساسية للمدينة الصناعية، وإمداد مياه الري إلى منطقة الحزام الأخضر في المدينة الصناعية، بجانب مشروع تطوير مرافق البنية الأساسية لمربع صناعة وصيانة السفن.

وأشار إلى أن المدينة الصناعية انتهت في النصف الأول من عام 2026 من التصاميم التفصيلية لمشروع الخاص بصناعة وصيانة السفن، والانتهاء من التصميم العام والتفصيلي للمخطط العام للمدينة الصناعية، وقامت بالتشغيل التجريبي لمحطة إنتاج الطاقة الشمسية "صور – 1".

وتواصل مدينة صور الصناعية جهودها لتطوير البنية الأساسية، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تدعم التنويع الاقتصادي، إذ أطلقت مسابقة التميز المؤسسي التي تأتي في إطار جهود "مدائن" الرامية إلى تعزيز ثقافة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، كما تستعد المدينة الصناعية للإعلان عن فرص استثمارية في مجالات التدريب، والطب، وإنشاء قرية عمالية، وتشغيل محجر.

مدينة صور الصناعية مؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن المشروعات بين السياحة والطاقة سفارة عمان بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية

تحويلات مرورية بمحور محمد حسين هيكل بالقاهرة

المتهمين

بسبب فرش أسماك .. القبض على طرفى مشاجرة بالقاهرة

المتهم

سحر وشعوذة.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية

بالصور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد