"مدائن" العُمانية توقع اتفاقيات استثمارية بأكثر من 56 مليون ريال عماني

نجحت مدينة صور الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" خلال النصف الأول من العام الجاري في توقيع 6 عقود بإجمالي حجم استثمار يتجاوز 56 مليون ريال عُماني لإقامة مشروعات في المدينة تبلغ مساحتها أكثر من 60 ألف متر مربع. وتتنوع قطاعات هذه المشروعات بين السياحة والطاقة والغاز والاتصالات والمواد الغذائية.

وذكر بيان وزعته سفارة عمان بالقاهرة، اليوم الأحد، أن إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية بنهاية النصف الأول من عام 2026 ارتفع ليصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني، بينما يبلغ عدد العاملين في المدينة الصناعية 1843 عاملًا منهم 1076 عُمانيًا.

وتسعى "مدائن" إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات المستقبلية في المدينة الصناعية، ومن بينها صيانة معبر الوادي رقم 6 ضمن البنية الأساسية للمدينة الصناعية، وإمداد مياه الري إلى منطقة الحزام الأخضر في المدينة الصناعية، بجانب مشروع تطوير مرافق البنية الأساسية لمربع صناعة وصيانة السفن.

وأشار إلى أن المدينة الصناعية انتهت في النصف الأول من عام 2026 من التصاميم التفصيلية لمشروع الخاص بصناعة وصيانة السفن، والانتهاء من التصميم العام والتفصيلي للمخطط العام للمدينة الصناعية، وقامت بالتشغيل التجريبي لمحطة إنتاج الطاقة الشمسية "صور – 1".

وتواصل مدينة صور الصناعية جهودها لتطوير البنية الأساسية، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تدعم التنويع الاقتصادي، إذ أطلقت مسابقة التميز المؤسسي التي تأتي في إطار جهود "مدائن" الرامية إلى تعزيز ثقافة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، كما تستعد المدينة الصناعية للإعلان عن فرص استثمارية في مجالات التدريب، والطب، وإنشاء قرية عمالية، وتشغيل محجر.