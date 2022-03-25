عمره 300 سنة.. وكيل الأوقاف بالغربية يفتتح مسجد الأمير عاصي بالمحلة

افتتح اليوم خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية مسجد عبد الله عاصي بمدينة المحلة الكبرى، بعد إغلاقه لمدة ٦ سنوات بسبب أعمال التطوير الداخلية والخارجية، بتنفيذ من الهيئة العربية للتصنيع تحت إشراف منطقة آثار المحلة الكبرى.

وأكد دسوقى ابراهيم مدير عام منطقة اثار الإسلامية والقبطية المحلة أن أعمال التطوير شملت ترميم كتلة المدخل التى تتميز بزخارفها المنفذة بطريقة الطوب المنجور والمعروف بطراز رشيد وهو نمط زخرفنى شاع استخدامه فى عمائر الأقاليم فى العصر العثمانى.

وأشار، أنه شمل التطوير ترميم المئذنة التى تتميز بتفردها معماريا وزخرفيا حيث تعتبر من أجمل المآذن فى الدلتا والتى ترتكز على كتلة المدخل الرئيسي وتتميز بثراء زخارفها، وشملت أيضا أعمال الترميم إعادة المسجد بالكامل إلى طابعه الأثرى والتاريخى ليعود إلى سابق عهده، ومن ثم يصبح أحد أهم المزارات الأثرية والسياحية خاصة بمحافظة الغربية .

يذكر، أن مسجد عبد الله عاصى أنشأ سنة 1131 هجرية 1718م، وشيده عبد الله ابن منصور الشهير نسبه الكريم ( بابن عاصى ) .

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