تطورات الحرب .. تراجع روسي حول كييف وتقدم أوكراني

كشفت بريطانيا، في آخر تحديث استخباراتي، عن آخر تطورات الوضع العسكري في أوكرانيا، حيث تراجعت روسيا في محيط كييف، بينما تقدمت القوات الأوكرانية، مع استمرار القصف الروسي على مدن عدة، على رأسها ماريوبول.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها إن القوات الأوكرانية، استعادت السيطرة على بلدات شرقي كييف، في حين أن القوات الروسية التي كانت تسعى للسيطرة على العاصمة تتراجع مرة أخرى، في ظل خطوط الإمداد المنهكة.

وتابع التقرير الاستخباراتي "الهجمات المضادة الأوكرانية وتراجع القوات الروسية عن خطوط الإمداد الممتدة سمحت للأوكرانيين بإعادة احتلال البلدة والمواقع الدفاعية حتى 35 كيلومترا شرقي كييف".

كما رجح أن تحاول القوات الأوكرانية دفع الجيش الروسي إلى الخلف على المحور الرئيسي الآخر الذي يهدد كييف من الشمال الغربي اتجاه مطار هوستوميل.

وفي الجنوب، ذكر التقرير أنه ربما لا تزال روسيا تخطط لمهاجمة ميناء أوديسا بعد التخلي عن جهود الاستيلاء على ميكولايف، بسبب المشكلات اللوجستية والمقاومة الأوكرانية.

بدورها، قالت أوكرانيا إن قواتها تصد القوات الروسية التي تحاول شق طريقها إلى كييف، وإنها لا تزال تسيطر على مدينة تشيرنيهيف شمال شرقي كييف، ما يعرقل تقدم موسكو باتجاه العاصمة.

الوضع العسكري الروسي في أوكرانيا

اعترفت روسيا بأن 1351 من جنودها لقوا حتفهم منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، متهمة الدول الغربية باقتراف "خطأ" عند تسليمها أسلحة لكييف.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان سيرجي رودسكوي في مؤتمر صحفي "خلال العملية العسكرية الخاصة، مات 1351 جندياً وأصيب 3825 آخرون".

وكانت روسيا أعلنت تدمير أكبر موقع لتخزين الوقود للجيش الأوكراني، الذي يقع خارج كييف، وذلك في هجوم صاروخي.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، إن الضربة وقعت مساء الخميس باستخدام صواريخ "كاليبر" أطلقت من البحر.

وأضاف المسؤول الروسي أن المستودع كان يستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في وسط البلاد.

كما أعلنت موسكو السيطرة على 93% من أراضي لوجانسك، وهي واحدة من منطقتين انفصاليتين مدعومتين من روسيا في شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد تحققت بالكامل.

في المقابل، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إرينا فيريشتشوك إن أوكرانيا تأمل أن يتمكن بعض المدنيين المحاصرين داخل ماريوبول من المغادرة في سيارات خاصة اليوم الجمعة.

وتواصل القوات الروسية محاصرة ماريوبول منذ الأيام الأولى للحرب، وتعرضت المدينة لقصف روسي مكثف لأسابيع.

وبعد نحو شهر من بدء الحرب، فشلت القوات الروسية في السيطرة على أي مدينة أوكرانية كبيرة.