CNN: كييف تزداد شهيتها على الصواريخ الأمريكية وصارت تطلب حصة يومية منها

طلبت أوكرانيا من السلطات الأمريكية أن تقدم لها 500 صاروخ "ستينجر" مضاد للطائرات و500 صاروخ "جافلين" مضاد للدبابات يوميا، حسبما أفادت قناة CNN نقلا عن وثيقة اطلعت عليها.

وذكرت القناة، أن أوكرانيا قامت بتحديث قائمة رغباتها الواسعة للمساعدة العسكرية الإضافية من الحكومة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية، لتشمل كمية من الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات تزيد بـ"مئات" عما ورد في الطلبات السابقة التي قدمت للمشرعين الأمريكيين، ما يعكس حاجة كييف المتزايدة لمثل هذه الأسلحة بعد شهر من بدء القتال.

وحسب CNN، فإنه بحلول 7 مارس، أي بعد أقل من أسبوعين من بدء العملية الروسية في أوكرانيا، أرسلت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في الناتو حوالي 17000 صاروخ مضاد للدبابات و2000 صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، أبقت دول الناتو، بما فيها الولايات المتحدة، على توريد الأسلحة والمعدات، رغم تهديد روسيا باستهداف الشحنات.

وقال مسؤول دفاعي كبير في واشنطن إن آخر حزمة من المساعدة الأمنية البالغة قيمتها 350 مليون دولار، والتي تمت الموافقة عليها في أواخر فبراير، وصلت إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن الحزمتين التاليتين اللتين يبلغ إجمالي قيمتها مليار دولار، قد بدأتا في الوصول إلى كييف أيضا.