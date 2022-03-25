تخريج الدفعة رقم 20 من مدرسة حفائر المبتدئين بالمجلس الأعلى للآثار

نظمت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، فعالية ختام تخريج الدفعة رقم ٢٠ من مدرسة الحفائر للمبتدئين، والتي تنظمها الوحدة متمثلة في المركز العلمي لتدريب القاهرة والجيزة بسقارة.

وقد شهد الاحتفالية الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بحضور الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، والأستاذ حسين الرفاعي رئيس قطاع التمويل، والدكتور محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية لمصر العليا، والدكتور صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة، وعدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار.

وأشار الدكتور باسم جهاد المشرف على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير ، إلى أنه خلال الاحتفالية تفقد الأمين العام، الموقع الأثري للمقبرة ٣٥-٣٧ بسقارة والتي ترجع إلى عصر الأسرة الثانية، وتخص أحد أفراد الأسرة المالكة من عهد الملك "ني نتر"، وكذلك موقع مدرسة الحفائر للمبتدئين لموسم ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أهمية تلك المدارس لتعليم الآثاريين السُبل العلمية والعملية السليمة التي يتم اتخاذها للكشف عن الآثار وكيفية استخراج القطع الأثرية من باطن الأرض وكيفية التعامل معها بالطريقة العلمية السليمة بما يعمل على الحفاظ عليها من أي ضرر.

وخلال الفعالية تم توزيع شهادات التقدير على المتدربين المشاركين بالمدرسة خلال الفترة من ٢٤ فبراير حتى ٢٣ مارس ٢٠٢٢، واللذين يبلغ عددهم ١٥ متدرب من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في مختلف قطاعات المجلس بمحافظتي القاهرة والجيزة.



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