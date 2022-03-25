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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. هجوم حوثي يستهدف الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب

السعودية.. هجوم يستهدف
السعودية.. هجوم يستهدف الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، استهداف الحوثيين لخزانات الشركة  الوطنية للمياه بظهران الجنوب في السعودية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقطع يوثق "الاستهداف العدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب".

وأكد التحالف وقوع أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة، جنوب المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن سقوط المقذوف أسفر عن حريق محدود بمحطة توزيع الكهرباء بمحافظة صامطة ولا يوجد خسائر بشرية.

وتابع التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد والتوقيت المناسب".

وكانت قيادة التحالف قالت إن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً، أطلقه الحوثيون تجاه جازان، ومسيرةً مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه نجران.

وسبق أن حذر التحالف من محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية إفشال المشاورات المقررة في 29 مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض بين أطراف الصراع في اليمن.

وشدد على دعمه الموقف الخليجي لإنجاح مشاورات الرياض على الرغم من محاولة الحوثيين إفشالها.

بدوره، أفاد المتحدث باسم التحالف بأن المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة، وبأن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد المالكي على أن التحالف يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، في حين أن الحوثيين يسعون لإفشالها.

السعودية ظهران الجنوب التحالف الشركة الوطنية للمياه الحوثيين محطة كهرباء صامطة

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