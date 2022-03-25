قوات التحالف: استهداف أرامكو محاولة للتأثير على عصب الاقتصاد العالمي

أعلنت قوت تحالف دعم الشرعية في اليمن أن استهداف محطة توزيع بترولية بـ ‎جدة من ميليشيا ‎الحوثي المدعومة من ‎إيران.

وقالت قوات التحالف بحسب عكاظ أن الدلائل الأولية تشير لاستهداف محطة أرامكو بجدة من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا.

وأوضحت قوات التحالف أنه تم السيطرة على حريق في خزانين اثنين للمنشأة النفطية دون إصابات أو خسائر بشرية.

‏‎واضافت قوات التحالف أن استهداف ‎الحوثيين لمنشآت النفط يحاول التأثير على عصب الاقتصاد العالمي.

وختم التحالف بيانه قائلا : التصعيد العدائي يستهدف منشآت النفط ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة

