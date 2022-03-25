براءة اثنين والمشدد 10 سنوات لآخر فى قضية محامي دشنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة، محام، السجن لمدة عشر سنوات، وبراءة اثنين أخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية محامى دشنا.
دفع المستشار أشرف نبيل، دفاع المتهمين، بانتفاء صلة المتهمين بقتل المجني عليه لأنه قتل في مكان مغاير للمكان المدعي به والذي عثر عليه فيه، وأنه تم نقله الي موقع المشاجرة، وذلك استناداً الي وجود رسول الدموي مكتمل بخلفية القتيل فقط وعدم ظهوره في أي موضع آخر في جثمانه وهو يؤكد أنه لم يقتل في المشاجرة.
ودفع الدفاع بخلو مكان الحادث من ثمة اثار للمجني عليه وأن معاينة المعمل الجنائي قد أثبتت أن جميع آثار إطلاق النار موجود علي آثار المباني وان مصدر الإطلاق جاء من ناحية شهود الإثبات وليس المتهمين.
وكشف أمر إحالة 4 متهمين لمحكمة الجنايات ، بأنهم بدائرة دشنا بمحافظة قنا قتلوا المجني عليه محمد الخضري فخري عمدا مع سبق الاصرار ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله واعدوا المتهمين من الاول حتي الثالث لهذا الغرض اسلحة نارية وهي بنادق آلية وما أن ظفروا به حتي أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق حال تواجد المتهم الرابع وائل علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة ، بأن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما محمود الخضري وجيهان شقيقته عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وتوجههوا الي المكان الذي ايقنوا سلفا ذهابهما إليه وما أن ظفروا بهما حتي أطلقوا صوبهما وابلا من الأعيرة النارية فحدثت إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي والتقرير الطبي ، قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وتجمهر الأهالي حال تواجد المتهم الرابع وائل مسرح الجريمة للشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.
أكد أمر الإحالة بأن المتهمين من الاول وحتي الثالث وهم محمد وبسام وحازم ، أحرز كل منهم سلاحاً ناريا مششخنا "بندقية آلية سريعة الطلقات "حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه واحرزوا أيضاً ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر .
وشمل اسماء المتهمين بالقضية كلا من "محمد .ح"، و"بسام .ح" محبوس ويعمل محامي ، و "حازم .س"، و "وائل .م" حسب ترتيبهم بأمر الإحالة .