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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة اثنين والمشدد 10 سنوات لآخر فى قضية محامي دشنا

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة، محام، السجن لمدة عشر سنوات، وبراءة اثنين أخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية محامى دشنا.

دفع المستشار أشرف نبيل، دفاع المتهمين، بانتفاء صلة المتهمين بقتل المجني عليه لأنه قتل في مكان مغاير للمكان المدعي به والذي عثر عليه فيه، وأنه تم نقله الي موقع المشاجرة، وذلك استناداً الي وجود رسول الدموي مكتمل بخلفية القتيل فقط وعدم ظهوره في أي موضع آخر في جثمانه وهو يؤكد أنه لم يقتل في المشاجرة.

ودفع الدفاع بخلو مكان الحادث من ثمة اثار للمجني عليه وأن معاينة المعمل الجنائي قد أثبتت أن جميع آثار إطلاق النار موجود علي آثار المباني وان مصدر الإطلاق جاء من ناحية شهود الإثبات وليس المتهمين.

وكشف أمر إحالة 4 متهمين لمحكمة الجنايات ، بأنهم بدائرة دشنا بمحافظة قنا قتلوا المجني عليه محمد الخضري فخري عمدا مع سبق الاصرار ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله واعدوا المتهمين من الاول حتي الثالث لهذا الغرض اسلحة نارية وهي بنادق آلية وما أن ظفروا به حتي أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق حال تواجد المتهم الرابع وائل علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة ، بأن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما محمود الخضري وجيهان شقيقته عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وتوجههوا الي المكان الذي ايقنوا سلفا ذهابهما إليه وما أن ظفروا بهما حتي أطلقوا صوبهما وابلا من الأعيرة النارية فحدثت إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي والتقرير الطبي ، قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وتجمهر الأهالي حال تواجد المتهم الرابع وائل مسرح الجريمة للشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

أكد أمر الإحالة بأن المتهمين من الاول وحتي الثالث وهم محمد وبسام وحازم ، أحرز كل منهم سلاحاً ناريا مششخنا "بندقية آلية سريعة الطلقات "حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه واحرزوا أيضاً ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر .

وشمل اسماء المتهمين بالقضية كلا من "محمد .ح"، و"بسام .ح" محبوس ويعمل محامي ، و "حازم .س"، و "وائل .م" حسب ترتيبهم بأمر الإحالة .

جنايات نجع حمادى السجن براءة اثنين دفاع المتهمين المعمل الجنائى

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