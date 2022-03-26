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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| لا تفتح هذه الرسائل أبدا على ماسنجر.. اتهام مراهق بقيادة عصابة الهاكرز $Lapsus..حافظة تبريد مطورة لـ أوبو Find X5 Pro

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سامسونج ومايكروسوفت بين ضحاياها.. اتهام مراهق بريطاني بتزعم عصابة الهاكرز $Lapsus


ألقت شرطة مدينة لندن القبض على 7 مراهقين؛ بسبب صلتهم المشبوهة مع عصابة الهاكرز $Lapsus، التي ذاع صيتها مؤخرا؛ بعد اختراق شبكات مؤسسات كبرى وسرقة بياناتها وابتزازها؛ من أجل الحصول على المال، وكان من بين ضحايا هجماتها الأخيرة، شركتي سامسونج ومايكروسوفت.

 

كيفية استخدام هاتفك في معرفة حالتك الصحية


أصبحت الهواتف الذكية تستخدم مؤخرا لفحص الحالة الصحية لمستخدميها، ومساعدة الأشخاص في تحديد المشكلات الصحية الخاصة بهم في المنزل، حيث تخطط معظم شركات التكنولوجيا لاستخدام الهاتف في معرفة الحالة الصحية لمستخدميها بطرق مختلفة.

 

كيفية نقل الصور من آيفون للكمبيوتر بنظام ويندوز
 

يحتاج العديد من المستخدمين إلى نقل الصور الخاصة بهم من هواتف آيفون إلى أجهزة الكمبيوتربنظام ويندوز ، وذلك أحيانا في محاولة للتغلب على المساحة الكبيرة التى تشغلها الصور على هواتف آيفون واستغلال مساحة كبيرة من السعة المحددة المجانية ل iCloud . 

 

أفضل برنامج لتعديل الصور على الهاتف وتجميلها مجانا
 

أفضل برنامج تعديل الصور على الهاتف هو أكثر ما يبحث عنه مستخدمي الهواتف الذكية، حيث حققت تقنيات التصوير على الأجهزة المحمولة تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة إذ أصبح بإمكان الكثيرين التقاط صور باحترافية كبيرة، ولكن مع كل هذا لا تزال الصور بحاجة إلى تعديل، لذا إذا كنت تبحث عن أفضل برنامج تعديل الصور على الهاتف في تقريرنا التالي سنستعرض لك أبرزها.

 

لا تفتح هذه الرسائل أبدا.. تحذير من رسالة خبيثة منتشرة على ماسنجر
 

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمو تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، من فتح رسالة خبيثة واردة إليهم لأنها قد تمنح المتسللين حق الوصول الكامل إلى حساباتهم على الشبكة الاجتماعية.

 

بعد طرحه رسميا.. سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro
 

خطفت شركة ريدمي العلامة التجارية الفرعية لـ شاومي Xiaomi، الأنظار مؤخرا بتشكيلة هواتفها الجديدة والمطورة والتي تعد من بين أفضل أجهزة أندرويد من حيث الأداء والمواصفات التقنية.

 

أوبو تطلق حافظة تبريد مطورة لهاتف Find X5 Pro
 

أعلنت شركة أوبو Oppo، رسميا عن Find X5 Pro قبل شهر كأحدث هاتف رائد لها يعمل مع معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، ويتميز بمجموعة رائعة من التقنيات المتطورة.

التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا الهواتف الذكية هجمات موقع صدى البلد

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