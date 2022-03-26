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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تفتح هذه الرسائل أبدا.. تحذير من رسالة خبيثة منتشرة على ماسنجر

فيسبوك ماسنجر
فيسبوك ماسنجر

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمو تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، من فتح رسالة خبيثة واردة إليهم لأنها قد تمنح المتسللين حق الوصول الكامل إلى حساباتهم على الشبكة الاجتماعية.

وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، أوضح خبراء الأمن السيبراني أن المتسللين أعادوا نشر عملية الاحتيال السيئة التي تم رصدها لأول مرة العام الماضي، والتي تخدع الضحايا عبر تطبيق ماسنجر برسالة نصية تحوي رابطا تحمل عنوان "انظر ماذا وجدت".

 

كيفية حذف رسائل ماسنجر Messenger من الطرفين نهائيا

كيفية تسجيل الخروج من تطبيق ماسنجر Messenger على هواتف أندرويد وآيفون

 

رسالة خبيثة منتشرة على فيسبوك ماسنجر

وأشار الخبراء، إلى أن العملية الاحتيالية تسمح للقراصنة بالوصول إلى البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي فيسبوك ماسنجر وأن التهديد منتشر على نطاق واسع بين مستخدمي تطبيق المراسلة في جميع أنحاء العالم.

وبمجرد النقر على الرابط المرفق بالرسالة، سيتم نقل المستخدمين الذين تم خداعهم إلى صفحة "فيسبوك" وهمية، حيث يكتب الشخص اسمه وكلمة المرور والتي تقوم بعد ذلك بنقل بيانات المستخدم إلى خوادم المتسلل.

وبعد ذلك يمكن للمتسلل استخدام هذه المعلومات الحيوية لاكتشاف البيانات الشخصية وحتى تثبيت البرامج الضارة على اجهزة الضحية.

وما زاد الطين بلة، بمجرد وصول الهاكرز إلى حساب فيسبوك، يقوم بإرسال النصوص الضارة إلى المزيد من المستخدمين ضمن قائمة أصدقائه على ماسنجر متبعا الأسلوب نفسه من خلال إرسال رسالة تحوى رابطا مزيفا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه التهديد على ماسنجر، حيث تم استهداف المستخدمين مؤخرا بعملية احتيالية تتضمن رسالة تقول "هل هذه صورتك في هذا الفيديو؟"، حيث تثير هذه الحيلة فضول المستخدم لمعرفة ما إذا كانت صورته فعلا ولكن في الواقع ما هي إلا رسالة خادعة للاستيلاء على حساب فيسبوك.

وهناك تكتيك آخر يستخدمه المتسللون وهو وضع رموز تعبيرية مرحة في النص مما يساعد على جعل الأشياء تبدو أكثر ودية، لأنهم يعلمون أن الكثيرين سيرغبون في النقر فوق الرابط لمعرفة بالضبط ما هو مضمون الرسالة.

وإذا تلقيت أيا من هذه الرسائل، فأحذر من النقر على الرابط الذي تحويه لأنه قد يتسببب في اختراق حسابك على فيسبوك، فإذا كنت تعتقد أنه تم خداعك،  سيتعين عليك التوجه إلى حسابك وتغيير كلمة المرور الخاصة بك لمنع المتسللين من الوصول إلى حسابك.

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