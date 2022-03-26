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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تطلق حافظة تبريد مطورة لهاتف Find X5 Pro

هاتف أوبو Find X5
هاتف أوبو Find X5 Pro

أعلنت شركة أوبو Oppo، رسميا عن Find X5 Pro قبل شهر كأحدث هاتف رائد لها يعمل مع معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، ويتميز بمجموعة رائعة من التقنيات المتطورة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت أوبو هاتف Find X5 Pro، بنظام تبريد مدمج متقدم، ولكن اليوم قدمت الشركة حافظة تبريد Ice-Skin تساعد في الحفاظ على درجة الحرارة أقل بمقدار 2-3 درجة مئوية.

 

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وتحتوي الحافظة الخاصة بهاتف Find X5 Pro، على طبقة هيدروجيل خاصة، طورتها جامعة ووهان تعمل الهلاميات المائية العادية على سحب الرطوبة من الهواء ثم إطلاقها من خلال التبخر.

ومن أجل توفير تبريد طويل الأمد وليس مجرد حل لمرة واحدة، طور الباحثون Glacier Mat، هيدروجيل معدل يعيد امتصاص الرطوبة من الهواء مرارا وتكرارا عند درجات حرارة منخفضة من الغلاف الجوي، مما يخلق تبريدا دائريا في دورة مستمرة.

ولا تضيف حافظة Ice-Skin الكثير من الثقل أو السمك إلى Find X5 Pro الأكبر حجما مقارنة بحافظة الحماية العادية.

حافظة Ice-Skin 

سعر ومواصفات هاتف أوبو Find X5 Pro

وبالنسبة لمواصفات هاتف أوبو Find X5 Pro، فهو يعمل بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، وبعمل بواجهة المستخدم coloros 12.1، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12.


ويمتاز هاتف أوبو Find X5 Pro، بشاشة من نوع LTPO2 AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، تتميز بدقة 1440 × 3216 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتقنية HDR10+، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

وجاء هاتف أوبو Find X5 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل واحدة بعدسة عريضة والأخرى واسعة جدا، تأتي مع مستشعر سوني IMX766، وعدسة مقربة بدقة 13 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بكاميرا سيلفي مميزة بمستشعر IMX709 مخصص من سوني بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف أوبو Find X5 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع Supervooc بقدرة 80 وات، يمكنها شحن البطارية من 0 إلى 50% في غصون 12 دقيقة فقط.

ويتميز هاتف أوبو Find X5 Pro، بنظام تبريد متعدد الطبقات يتضمن غرفة بخار كبيرة إضافية، بالإضافة إلى تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات 5G، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

ويتوفر هاتف Find X5 Pro في الأسواق العالمية مقابل بسعر 1400 دولار (أي ما يعادل25 و800 جنيه مصري)، لخيار 8 + 256 جيجابايت.

Oppo Find X5 Pro
هاتف أوبو Find X5 Pro
أوبو هاتف Find X5 Pro أوبو Find X5 Pro حافظة تبريد Ice-Skin OPPO

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