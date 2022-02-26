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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Oppo Pad.. أوبو تكشف عن أول جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد

حاسب أوبو اللوحي
حاسب أوبو اللوحي Oppo Pad

كشفت شركة تصنيع الهواتف الصينية أوبو Oppo، عن جيل جديد من الأجهزة اللوحية يعرف باسم Oppo Pad، لتقدم فئة جديدة من منتجات أوبو تعمل بنظام أندرويد، بمواصفات متطورة وتصميم مميز ينافس أجهزة سامسونج.

وبحسب موقع "gsmarena"، فإن جهاز أوبو اللوحي Oppo Pad، يتميز بشاشة عرض من نوع LTPS LCD بقياس 11 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم الشاشة عرض المحتوى بتقنية HDR10.

 

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سعر ومواصفات تابلت أوبو Oppo Pad

ويمتاز الحاسب اللوحي Oppo Pad، بتصميم متميز بإطار معدني وظهر زجاجي مصنفر، ويبلغ سمكه 6.99 ملميتر، ويبلغ وزن الجهاز حوالي 507 جراما، ويمكنك الكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بها عبر قلم ذكي اختياري من أوبو.

Oppo Pad announced with SD 870, Color OS for Pad and Pencil stylus
حاسب أوبو اللوحي Oppo Pad

وزودت أوبو جهازها Oppo Pad اللوحي، بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل مدمجة في الإطار الجانبي للجهاز، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وتم تجهيزه بمكبرات صوت رباعية مع دعم Dolby Atmos وشهادة الصوت Hi-Res.

ويعمل تابلت أوبو Oppo Pad، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة، ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة المستخدم ColorOS for Pad التي تستند إلى ColorOS 12، والمعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

حاسب أوبو اللوحي Oppo Pad

ويحزم تابلت أوبو Oppo Pad، بطارية بقوة 8360 مللي أمبير تعمل مع تقنية الشاحن السريع بقدرة 33 وات، ويمتاز الجهاز بميزة تعدد الشاشات ليتوافق مع بعض هواتف الشركة مع عمليات نقل سريعة للملفات ونسخ الهاتف على شاشة الجهاز اللوحي.

وستجهزه أوبو بمنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، ولوحة مفاتيح خارجية لتسهيل عملية الكتابة كما في الحواسب المحمولة، ومنفذ USB -C، ومنفذ بقياس 3.5 ملميتر للسماعة الرأس، ويدعم القلم الذكي 4096 مستوي من حساسية الضغط ويمكن أن يتم تعليقه على الجهاز اللوحي وشحنه بشحن كامل يدوم حتى 13 ساعة.

حاسب أوبو اللوحي Oppo Pad

ويباع حاسب Oppo Pad، في اللونين الأسود والأرجواني، مقابل سعر 363 دولار (أي ما يعادل 5700 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت، وتباع لوحة المفاتيح والقلم الذكي بشكل منفصل، على أن تبدأ المبيعات الرسمية للجهاز بالصين في 3 مارس المقبل.

Oppo Pad in its three colors
حاسب أوبو اللوحي Oppo Pad
أوبو أندرويد Oppo Pad تابلت اوبو الأجهزة اللوحية

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