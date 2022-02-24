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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هواتف الفلاجشيب 2022.. سعر ومواصفات أوبو Oppo Find X5

هاتف أوبو Oppo Find
هاتف أوبو Oppo Find X5 Pro

كشفت شركة أوبو OPPO، النقاب بشكل رسمي عن أحدث إصداراتها من فئة الفلاجشيب، حيث تنتطلق سلسلة Find X5، ضمن هواتف الشركة الرائدة لعام 2022، بقدرات تصدويرية مميزة.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تضم سلسلة فايند أكس الجديدة من أوبو، هاتفين رائدين هما Oppo Find X5 و X5 Pro، يحتوي الطراز العادي على العديد من الميزات الرائعة، بما في ذلك ميزة معايرة الألوان الطبيعية من Hasselblad وشريحة معالجة الصور MariSilicon X مقاس 6 نانومتر المخصصة.

 

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سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Find X5


ويعمل هاتف أوبو Oppo Find X5، بواسطة معالج كوالكوم الأقوى Snapdragon 888، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويمتاز الهاتف بواجهة المستخدم coloros 12.1، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12، وحصل الهاتف على تحسينات مرئية وخصوصية، بالإضافة إلى ميزة الاتصال متعددة الشاشة الجديدة التي تتيح لك التبديل بسلاسة بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

هاتف أوبو Oppo Find X5

ويحتوي هاتف أوبو الجديد Oppo Find X5، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.55 بوصة، تتميز بدقة 1،080 × 2،400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

ويتمتع هاتف أوبو Oppo Find X5، بكاميرا خلفية ثلاثية، كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل واحدة بعدسة عريضة والأخرى واسعة جدا، تأتي مع مستشعر سوني IMX766، وعدسة مقربة بدقة 13 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بكاميرا سيلفي مميزة بمستشعر IMX709 مخصص من سوني بدقة 32 ميجابكسل.

هاتف أوبو Oppo Find X5

ويحزم هاتف أوبو Oppo Find X5، بطارية بقوة 4800 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع  Supervooc بقدرة 80 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30 وات.

ويتميز أوبو Oppo Find X5، بنظام تبريد متعدد الطبقات يتضمن غرفة بخار كبيرة إضافية، ومع ذلك، يفتقر الإصدار العادي من السلسلة الرائدة إلى وجود طبقة حماية من معيار IP أو تصنيف مقاومة الماء، كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات 5G.

ويتوفر هاتف Oppo Find X5 للحجز المسبق مقابل سعر بسعر 1000 يورو (أي ما يعادل 17 و500 جنيه مصري)، لخيار 8 + 256 جيجابايت، على تبدأ المبيعات الرسمية في 14 مارس.
 

Oppo Find X5 announced with Snapdragon 888, almost the same camera as the X5 Pro
هاتف أوبو Oppo Find X5
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