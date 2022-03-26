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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد طرحه رسميا.. سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro

خطفت شركة ريدمي العلامة التجارية الفرعية لـ شاومي Xiaomi، الأنظار مؤخرا بتشكيلة هواتفها الجديدة والمطورة والتي تعد من بين أفضل أجهزة أندرويد من حيث الأداء والمواصفات التقنية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت شاومي أحدث هواتفها Redmi Note 11 Pro و Redmi Note 11 Pro + 5G في الهند منذ أسبوعين، حيث قامت بطرح Note 11 Pro + للبيع أولا، واليوم أتاحت طراز Note 11 Pro للشراء من خلال فرع متجر Mi الهندي وشركاء البيع بالتجزئة الآخرين.

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سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro


ويتوفر هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro، للبيع في الهند بـ 3 ألوان هي: الأسود والأبيض والأزرق، ويأتي في إصدارات ذاكرة بسعة 6 + 128 جيجابايت و 8 + 128 جيجابايت، مقابل سعر يبدأ من 235 دولار (أي ما يعادل 4300 جنيه مصري).

Xiaomi Redmi Note 11 Pro goes on sale in India
سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro

وينطلق هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro، مزودا بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز، وتقنية التدرج اللوني الواسع DCI-P3 ولها سطوع نموذجي يبلغ 700 شمعة، ومحمية بطبقة حماية من نوع  Gorilla Glass 5.

ويتمتع هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro، بما مجموعه 5 كاميرات، الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل، و4 كاميرات خلفية الرئيسية منها تأتي بمستشعر ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابكسل، متصل بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو وبيانات العمق.


ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G96، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 13 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.


ويحزم هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن البطارية من 0 إلى 50% في غصون 15 دقيقة.

وزودت شاومي هذا الجهاز، بهيكل أنيق التصميم بخلفية وواجهة أمامية مصنوعة من الزجاج، تبلغ أبعاده 164.2 × 76.1 × 8.1 ملميتر، ويزن 202 جرام، كما دعمته بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ شحن من نوع  USB -C، وقارئ لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، بالإضافة إلى خاصية الشحن اللاسلكي.

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