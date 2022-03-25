من الحرم المكى.. أحمد موسى يهنئ المنتخب الوطني بالفوز على السنغال



هنأ الإعلامي أحمد موسى منتخب مصر بعد فوزه على ضيفه السنغال 0/1 مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم في قطر 2022.



ونشر أحمد موسى صورة له من الحرم المكى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب : "‏‏‏‏‏‏الحمدالله ... مبروك لمصر من الحرم المكي الشريف".

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هدف المباراة

سجل هدف منتخب مصر اللاعب ساليو سيس مدافع السنغال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 4.



ويحلم المصريين للتواجد ضمن المنتخبات الكبيرة في نهائيات كأس العالم وهو الانجاز الذي يظل في أذهان عشاق الساحرة طوال 4 أعوام .



وتعيش الجماهير المصرية لحظة عصيبة خوفا من غياب الإنجاز لمدة طويلة مرة أخرى.



وللمنتخب المصرى شرف المشاركة فى 3 دورات من قبل فى نهائيات كأس العالم وأصبحت الرابعة على المشارف بعد وصوله للمرحلة النهائية والدور الفاصل بمواجهة منتخب السنغال فى مباراتين ذهابا وايابا لحسم المنتخب المتأهل الى مونديال قطر 2022.