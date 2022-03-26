حاكم دونيتسك: القوات الأوكرانية تسيطر على مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد

قال حاكم إقليم دونيتسك، إن القوات الأوكرانية مازالت تسيطر على مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد. بدوره نفى نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني سيطرة القوات الروسية على أي مدينة كبيرة في أوكرانيا رغم مرور شهر على العملية العسكرية.

وأعلن المتحدث باسم قوات الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، أن روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وقال باسورين: "من وجهة نظر عسكرية، إذا كانت هناك بعض أنظمة الدفاع الجوي، فليس هناك حاجة لمدنا بها، يكفي أن تتحكم روسيا الاتحادية في السماء بنفسها".