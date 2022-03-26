المهم النتيجة.. جابر القرموطي يهنئ منتخب مصر بالفوز على السنغال

هنأ الإعلامي جابر القرموطي، منتخب مصر لفوزه على فريق السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قائلا: “فى مثل تلك المباريات يعتبر الفوز هو الأهم وليست الخطط أو التركيز على نوع معين فى اللعب.. ولكن المهم هو النتيجة”.

وأضاف “القرموطي”، خلال برنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “CBC”، أن أداء المنتخب المصري كان جيد بنسبة 60%، موضحا أن هناك إحساس كبير جدا من المنتخب بالمسئولية والفوز.

وتابع: “واحد صفر مش وحش.. والفوز كان حليفنا وكنا نتمني أننا نكسب أثنين.. ولكن فريق السنغال ليس بهين.. وإن شاء نكمل المسيرة فى الماتش الأخر يوم الثلاثاء القادم.. وما أعجبني هو أن الله جبر خواطر المشجعين بالإستاد اليوم.. وتغطية وسائل الإعلام للمباراة كانت جيدة جدا”.