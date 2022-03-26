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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الخلافات الأسرية تتسبب في سكب سيدة زيت مغلي على وجه زوجها

صدى البلد

تمكنت السلطات الجزائرية من إلقاء القبض على سيدة جزائرية قامت بسكب زيت مغلي على وجه و جسد زوجها و ذلك بعد أن احتد الخلاف بينهما بسبب المشاكل الأسرية .

و بحسب ما نشرت وسائل إعلام جزائرية، فإن الشرطة الجزائرية وردها إخطار بجريمة مروعة في ولاية عنابة الجزائرية، كان يفيد بسكب زوجة لزيت مغلي على وجه زوجها للتخلص منه . 

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و وفقا لما ذكرته صحيفة " النهار" الجزائرية، فإن سيدة جزائرية قامت بسكب كمية متوسطة من الزيت المغلي على وجه و جسد زوجها و ذلك بعد أن اشتد الخلاف بينهما في المشاكل الأسرية الخاصة بهم . 

وقامت الزوجة بسحب إناء كانت تقوم بتحضير الطعام  فيه، وكان به زيت مغلي و قامت بسكبه على وجه زوجها وأنحاء متفرقة من جسده ، و تمكن الجيران من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جدير بالذكر أن الشرطة الجزائرية تمكنت من توقيف الزوجة و إلقاء القبض عليها، و ذلك عقب صدور التقرير الطبي من المستشفى التي كان بداخلها والذي أشار إلى أن الرجل تعرض لتشوهات خطيرة كادت ان تنهي حياته . 

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