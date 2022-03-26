الخلافات الأسرية تتسبب في سكب سيدة زيت مغلي على وجه زوجها

تمكنت السلطات الجزائرية من إلقاء القبض على سيدة جزائرية قامت بسكب زيت مغلي على وجه و جسد زوجها و ذلك بعد أن احتد الخلاف بينهما بسبب المشاكل الأسرية .

و بحسب ما نشرت وسائل إعلام جزائرية، فإن الشرطة الجزائرية وردها إخطار بجريمة مروعة في ولاية عنابة الجزائرية، كان يفيد بسكب زوجة لزيت مغلي على وجه زوجها للتخلص منه .



و وفقا لما ذكرته صحيفة " النهار" الجزائرية، فإن سيدة جزائرية قامت بسكب كمية متوسطة من الزيت المغلي على وجه و جسد زوجها و ذلك بعد أن اشتد الخلاف بينهما في المشاكل الأسرية الخاصة بهم .

وقامت الزوجة بسحب إناء كانت تقوم بتحضير الطعام فيه، وكان به زيت مغلي و قامت بسكبه على وجه زوجها وأنحاء متفرقة من جسده ، و تمكن الجيران من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جدير بالذكر أن الشرطة الجزائرية تمكنت من توقيف الزوجة و إلقاء القبض عليها، و ذلك عقب صدور التقرير الطبي من المستشفى التي كان بداخلها والذي أشار إلى أن الرجل تعرض لتشوهات خطيرة كادت ان تنهي حياته .