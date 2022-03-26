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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حكاية صورة جمعت شام الذهبي مع زوجها

شام الذهبي وزوجها
شام الذهبي وزوجها

احتل زفاف شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة، التريند، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغبة من المتابعين في معرفة تفاصيل حفل الزفاف، وإطلالة شام الذهبي، وزوجها، خاصة بعد ما نشرت شام صورًا لها وزوجها من حفل الزواج.

علقت شام الذهبي على صورها وزوجها التي نشرتها لهم من حفل زفافهم قائلة: « i can now officially call you جوزي»، لتنال تلك الصور إعجاب المتابعين لهم، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها...

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إطلالة شام الذهبي في حفل زفافها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صور حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، والذي أقيم مساء أمس، الجمعة، في أحد الفنادق بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.

تألقت  شام الذهبي في حفل زفافها بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستانا أبيض ذا أكمام وذيل طويل، كشف رشاقتها.

كما جمع فستان ابنة أصالة في حفل زفافها بين الرقي والبساطة وعدم المبالغة، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولاس جبران.

وتزينت شام الذهبي بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها، واعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف ريتشارد بوستاني.

ووضع خبير التجميل بسام فتوح لـ شام الذهبي في حفل زفافها مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية التي كشفت عن جمال ملامحها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصالة أبنتها شام الذهبي

جلسة تصوير رومانسية لـ شام وزوجها

خضعت شام الذهبي أبنة الفنانة أصالة إلى جلسة تصوير رومانسية برفقة زوجها قبل بدء حفل زفافهم، واظهرت الصور حب الزوجين المبتادل، فكانت بسيطة ورقيقة.

حضور نجوم الغناء والفن للزفاف

حرص عدد من الفنانين والمطربين على حضور حفل زفاف شام الذهبي أبنة أصالة، الذي أُقيم في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، منهم الفنانة اليسا التي حرصت على غناء أغنية «راجعين يا هوى» مع أصالة، وشاركت مع الفنان رامي صبري أغنية «عيشالك».

حضر الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، حفل زفاف أبنة أصالة، شام الذهبي، وحرص على غناء أغنية «كل مرة بشوفك فيها»، وأهداها للعروسين.

وحرصت الفنانة منى زكي على حضور حفل الزفاف، كاشفة سبب غياب زوجها الفنان أحمد حلمي عن الحفل، حيث يرجع السبب إلى مشاهدته مباراة مصر والسنغال.

صدفة تحولت لزواج 

ألقت المطربة أصالة كلمة بمناسبة زفاف أبنتها شام الذهبي، وخلال تلك الكلمة، حكت أول تعرف بينها وبين زوج أبنتها، قائلة: «من كم سنة فاتوا، كان في طفل عمره 9 سنوات طلب يتصور معايا، واتصورت معه من كام سنة، وقالي انه يحبني ويسمع أغاني، ولا عرفت أن هذا الطفل سيكون شريك بنتي في حياتها، شامتي وأحمد حبيبي، نزفهم سوا اليوم».

أصالة تبكي في زفة ابنتها 

ظهرت المطربة أصالة في أحد مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تبكي في حفل زفاف أبنتها شام الذهبي، حيث لم تتمالك دموعها من السعادة، والفرحة برؤيتها أبنتها تتزوج من الشخص الذي تحبه.

أصالة تهدي ابنتها أغنية في حفل زفافها

تعبيرًا عن فرحتها العارمة بزفاف شام الذهبي، أهدت المطربة أصالة أغنية لأبنتها وزوجها، وحرص العروسين على الرقص على نغمات تلك الأغنية.

شام الذهبي أصالة مواقع التواصل الاجتماعي إليسا تامر حسني

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