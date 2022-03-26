عاجل
التموين تبدأ اليوم تطبيق عقوبة مخالفة سعر رغيف الخبز الحر .. أبرز مانشيتات صباح البلد | فيديو «ناموسيات» جديدة تكافح «الملاريا» في تنزانيا الرئيس الأمريكي يلتقط سيلفي ويتناول البيتزا مع القوات الأمريكية في بولندا..صور آلام البطن عند المراهقين .. التسمم الغذائي والحساسية والقولون العصبي أهم الأسباب ... تجنب الأطعمة الحمضية أثناء عسر الهضم.. شرب الكثير من الماء والغذاء الغني بالألياف أفضل سبيل للوقاية إغلاقات تاريخية لأسواق الخليج.. والثلاثيني المصري يحقق أعلى مكاسب في 6 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل زفاف شام الذهبي.. إليسا تغازل زوج أصالة

إليسا - أصالة
إليسا - أصالة

خطفت الفنانة أصالة نصري الأنظار إليها خلال حفل زفاف ابنتها، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 25 مارس بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة. 

وظهرت إليسا في مقطع فيديو متداول من حفل زفاف ابنة أصالة، وهي تغني مع صديقتها وأم العروس، بينما قامت إليسا بمغازلة فائق حسن «زوج أصالة»، قائلة له: «أيوة يا فايق».  

أصالة تهدي أغنية لابنتها شام

أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنانة أصالة نصري، بعد حفل زفاف ابنتها شام الذهبي، الذي أقيم ليلة أمس، الجمعة 25 مارس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا عبر موقع “تويتر”، من حفل زفاف شام الذهبي، ظهرت فيه أمها الفنانة أصالة، تهدي العروسين أغنية بحفل الزفاف، فيما قام العروسان بالرقص على نغمات الأغنية. 

 

أصالة تبكي في حفل زفاف ابنتها

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للفنانة أصالة من حفل ابنتها شام الذهبي، وهى تبكي، حيث لم تتمالك دموعها من السعادة.

وخلال حفل الزفاف، أهدت شام الذهبي باقة الورد الخاصة بالعروس إلى الفنانة إليسا.

 

غياب أحمد حلمي عن حفل زفاف ابنة أصالة 

كشفت الفنانة مني زكي عن سر غياب الفنان أحمد حلمي عن حفل زفاف شام، ابنة الفنانة أصالة.

وظهرت الفنانة إليسا فى فيديو من حفل زفاف شام ابنة الفنانة أصالة لتسأل منى زكي عن سر غياب الفنان أحمد حلمي، حيث قالت الأخيرة إن سبب غيابه يعود لمشاهدته مباراة مصر والسنغال.

 

تفاصيل حفل زفاف ابنة أصالة

حرصت الفنانة إليسا على حضور حفل زفاف شام، ابنة الفنانة أصالة.

وظهرت إليسا فى الفيديوهات الخاصة من حفل زفاف شام، ابنة الفنانة أصالة، وهى تغنى مع الفنانة أصالة أغنية “راجعين يا هوى"، بينما شاركت الفنان رامي صبري أغنية “عيشالك”.

وكانت المطربة أصالة كشفت، من خلال فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن موقف طريف مع زوج ابنتها شام، وذلك خلال حفل الزفاف المقام.

وقالت أصالة: "من كم سنة فاتوا، كان فيه طفل عمره 9 سنين طلب يتصور معايا، واتصورت معه من كام سنة، وقالي إنه يحبني ويسمع أغاني، ولا عرفت إن هذا الطفل سيكون شريك بنتي في حياتها، شامتي وأحمد حبيبي، نزفهم سوا اليوم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطربة أصالة من حفل زفاف ابنتها شام الذهبي المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى  من حفل زفاف شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة.

ونشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، صورا جديدة لها مع زوجها من حفل الزواج، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أصالة اصالة نصرى إليسا ابنه أصالة حفل زفاف ابنة أصالة زوج أصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

السعودية.. قرار جديد بشأن مساجد المملكة

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

موضوعات متعلقة

طارق الشناوي: مشاهد ضرب الرجل للمرأة تسيء للذكور أكثر من الإناث

من شارع الهرم إلي.. أعمال فنية تعرضت لموجة من الغضب بسبب جرأتها

بعد انتقاد الرئيس لأعمال أهانت المرأة.. بشير الديك: الدولة لها نظرة مستقبلية

منهم المداح وملف سري والمشوار.. مصطفي شكري يكشف تفاصيل تترات مسلسلات رمضان

زوج إيناس الدغيدي يدخل الإسلام.. نجوم غيروا ديانتهم

آخر تطورات الحالة الصحية لـ طارق الشيخ ونجوي فؤاد ووالد سلوى عثمان

نبيلة عبيد تكشف عن مشهد أعجب به يوسف شاهين

محمد رمضان يرد علي عبير صبري: اللي مايتعاملش معاكي بلطف ما بيفهمش

ترشيحاتنا

روسيا تعمل على خطة للتحقق من الحالة الفنية لإحدى وحداتها في المحطة الفضائية الدولية

تفوق عربي.. نتائج مباريات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم

مركز سقارة: تنظيم 5 دورات تدريبية يستفيد منها 144 موظفا من المحليات

دعاء لهداية الأبناء وصلاح أحوالهم.. تبحث عنه كل أم

تهديد جديد يستهدف مستخدمي واتسآب على أندرويد.. احذروه

البيئة: نهدف لإدارة المحميات بأسلوب عالمى يحافظ على الموارد الطبيعية ويحقق التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

ثاني أكبر حفرة في العالم.. يمكنها ابتلاع الطائرات |شاهد

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

فيديو

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

أصالة تشارك رامي صبري غناء ألف ما شاء الله عليك بحفل زفاف أبنتها.. فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ