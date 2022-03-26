حفل زفاف شام الذهبي.. إليسا تغازل زوج أصالة

خطفت الفنانة أصالة نصري الأنظار إليها خلال حفل زفاف ابنتها، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 25 مارس بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وظهرت إليسا في مقطع فيديو متداول من حفل زفاف ابنة أصالة، وهي تغني مع صديقتها وأم العروس، بينما قامت إليسا بمغازلة فائق حسن «زوج أصالة»، قائلة له: «أيوة يا فايق».

إليسا لزوج أصالة فائق حسن:



اييييوة يا فاااايق 😂❤️pic.twitter.com/i2JPl2gUqr — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 25, 2022

أصالة تهدي أغنية لابنتها شام

أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنانة أصالة نصري، بعد حفل زفاف ابنتها شام الذهبي، الذي أقيم ليلة أمس، الجمعة 25 مارس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا عبر موقع “تويتر”، من حفل زفاف شام الذهبي، ظهرت فيه أمها الفنانة أصالة، تهدي العروسين أغنية بحفل الزفاف، فيما قام العروسان بالرقص على نغمات الأغنية.

أصالة تبكي في حفل زفاف ابنتها

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للفنانة أصالة من حفل ابنتها شام الذهبي، وهى تبكي، حيث لم تتمالك دموعها من السعادة.

وخلال حفل الزفاف، أهدت شام الذهبي باقة الورد الخاصة بالعروس إلى الفنانة إليسا.

غياب أحمد حلمي عن حفل زفاف ابنة أصالة

كشفت الفنانة مني زكي عن سر غياب الفنان أحمد حلمي عن حفل زفاف شام، ابنة الفنانة أصالة.

وظهرت الفنانة إليسا فى فيديو من حفل زفاف شام ابنة الفنانة أصالة لتسأل منى زكي عن سر غياب الفنان أحمد حلمي، حيث قالت الأخيرة إن سبب غيابه يعود لمشاهدته مباراة مصر والسنغال.

تفاصيل حفل زفاف ابنة أصالة

حرصت الفنانة إليسا على حضور حفل زفاف شام، ابنة الفنانة أصالة.

وظهرت إليسا فى الفيديوهات الخاصة من حفل زفاف شام، ابنة الفنانة أصالة، وهى تغنى مع الفنانة أصالة أغنية “راجعين يا هوى"، بينما شاركت الفنان رامي صبري أغنية “عيشالك”.

وكانت المطربة أصالة كشفت، من خلال فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن موقف طريف مع زوج ابنتها شام، وذلك خلال حفل الزفاف المقام.

وقالت أصالة: "من كم سنة فاتوا، كان فيه طفل عمره 9 سنين طلب يتصور معايا، واتصورت معه من كام سنة، وقالي إنه يحبني ويسمع أغاني، ولا عرفت إن هذا الطفل سيكون شريك بنتي في حياتها، شامتي وأحمد حبيبي، نزفهم سوا اليوم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطربة أصالة من حفل زفاف ابنتها شام الذهبي المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة.

ونشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، صورا جديدة لها مع زوجها من حفل الزواج، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.