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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آخر ما كتبه نقيب المحامين رجائي عطية قبل وفاته..هل تنبأ بنهاية رحلته؟

آخر ما نشره رجائي
آخر ما نشره رجائي عطية

توفي صباح اليوم، نقيب المحامين رجائي عطية عن عمر يناهز 84 عاما، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

آخر بوست لـ رجائي عطية قبل وفاته

ننشر آخر بوست على صفحة نقيب المحامين رجائي عطية على الفيسبوك قبل وفاته صباح اليوم .

اصطباحة الأحباب

بسم الله نستقبل هذا الصباح الندى .. نفتح القلوب مع العيون ، ونتطهر من الأدران ، ونتسامى بأرواحنا إلى آفاق الهدى والإيمان .. نناجى الحى القيوم ، ونلوذ إلى رحابه بضراعتنا  وآمالنا . 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 « لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » ( سورة النساء الآية : 114 ) 
اللهم أنت أعلم بإيماننا وبدخائل نفوسنا .. بنورك الهادي الذى يشع في حنايانا ويشرح صدورنا .. بأننا يا ألله ما ابتغينا إلاّ وجهك ومرضاتك . 
اللهم فأعنا على أن نطرق الدروب التي ترسمها الأخيار الصالحين من قبلنا ، واجعل قلوبنا للخير ، تنشده فى تحية صادقة تزجيها لحبيب ، ومعونة حقة تبذلها لخليل ، وقولة صدق وإخلاص تقيم بها شريعة العدل والإنصاف .. يا رب العالمين .
 عن صفى الرحمن  أن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول يوم القيامة : 
 « يا ابن آدم  ، مرضت فلم تعدنى . قال : يارب ، كيف أعودك وأنت رب العالمين  . 
قال : أما علمت بأن عبدى فلانًا مرض فلم تعده ، أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى عنده .. 
يا ابن آدم ، استطعمتك فلم تطعمنى . قال : يارب ، كيف أطعمك وأنت رب العالمين ، قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى  . 
يا ابن آدم ، استسقيتك فلم تسقنى . قال : يارب ، كيف أسقيك وأنت رب العالمين . قال : استسقاك عبدى  فلان فلم تسقه ، أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى  » .
ربنا .. يا رحمن يا رحيم ..
نسألك أن تهدينا إلى ما علمتنا ..  أن تفطرنا على هذا الطبع السامق الذى إليه أرشدتنا ، وبأعظم الأجر عنه وعدتنا .. نروم مرضاتك فى جميل صنيعنا لأحبابنا وإخواننا .. فى مريض نعوده  ونرعاه ، وجائع نطعمه ونرد غائلة الحرمان عنه ، وظامئ نرويه أو ضعيف نسانده أو مكروب نواسيه ونكفكف عنه  .    
ربنا .. لقد وعدتنا ووعدك يا ألله حق ، ونحن على ما أمرت . 
اللهم  فأطعمنا من خضر الجنة ، واسقنا يوم الحساب من الرحيق  المختوم ،  يا خير من سئل وخير من أجاب  .. يا رب .

دعاء رجائي عطية

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