ابتعد عن العرقسوس وتناول الأطعمة الخضراء.. روشتة هانى الناظر للمواطنين فى رمضان

حل الدكتور هانى الناظر استشاري الأمراض الجلدية ، ضيفا على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten حيث نصح بتناول السلطة الخضراء وشرب كميات مناسبة من المياه خلال شهر رمضان.

ووجه هاني الناظر العديد من النصائح للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، والتي جاء أبرزها:

هانى الناظر ينصح بتناول الشوربة الدافئة والسلطة الخضراء فى شهر رمضان



قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ، إن الشعور بحالة الخمول بعد تناول الفطار فى شهر رمضان يعود إلى تركيز عمل الدورة الدموية على المعدة ، كى تهضم الطعام وهو ما ينتج عنه وصول كميات قليلة من الدم إلى المخ.

كما حذر هاني الناظر، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten ، مرضى الكلى والضغط من تناول العرقسوس، لافتا إلى أن هذا المشروب فوائده تتلخص في قيامه بتقليل العطش .



ونصح هانى الناظر مرضى هبوط ضغط الدم بعدم تناول الكركدية ولكن دون ذلك ينصح بتناوله ولا يسبب أى أمراض .



ونصح بتناول الشوربة الدافئة فى البداية ثم تناول السلطة الخضراء يعقبها تناول النشويات وفى النهاية البروتينات من اللحوم والدواجن.



الناظر ينصح بتناول كوب ماء كل ساعة فى رمضان تجنبا للشعور بالعطش



حذر هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية من تناول كميات كبيرة فى وجبة السحور، ثم النوم بعده مباشرة نظرا لما قد يسببه من مشاكل بالمعدة والهضم.

وطالب بالإبتعاد عن تناول مياه باردة فى بداية تناول وجبة الإفطار ، نظرا لتسببها فى إنقباض الأوعية الدموية والتى تذهب بدورها إلى المعدة وتعسر الهضم ، بالاضافة للابتعاد عن المخللات لتجنب الشعور بالعطش .