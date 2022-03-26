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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أعراض متحور دلتا كرون مزيج ما بين سلالتين

أعراض متحور دلتا
أعراض متحور دلتا كرون

يعتبر متحور دلتا كرون، أحد متحورات فيروس كورونا الذي تسببت في قلق وخوف خلال الأيام الماضية، وقد تم اكتشافها في أكثر من دولة، و بعض الحالات تم تحويلها إلى المستشفيات.

 

أعراض متحور دلتا كرون

وكان الظهور الاول لمتحور دلتا كرون في يناير 2022، وذلك بعدما تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة به في قبرص، وقالت منظمة الصحة العالمية أن الإصابة بمتحور دلتا كرون قد يكون ناتجا عن تلوث مختبري نتيجة تلوث تسلسل الجينوم، وفقا لما نشر في موقع yalemedecinie .

 

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وكشف العلماء، إن متحور "دلتا كرون" ناتج عن هجين حدث بين كل من متحور "دلتا بلس" ومتحور "أوميكرون"، وهو أساس جيني مماثل لنسخة "دلتا" لكنه يتضمن أيضا طفرات عديدة يحتوي عليها متغير أوميكرون، ما خلق حالة من الخوف بسبب قوة المتحورين وخطورتهم.

 

وارتبط متحور دلتا كرون بأوميكرون انطباعا عن معدل انتقال مرتفع، لأن متحور أوميكرون للفيروس التاجي لديه معدل عال بين جميع المتغيرات المثيرة للقلق، ولكن لا توجد معلومات رسمية حتى الآن لتأكيد طبيعية المتغير أو معدل انتقاله أو عامل الخطر وشدته، لذا يجب علينا جميعا توخي الحذر.

 

أعراض متحور دلتا كرون

وحتى الآن لم يتم العثور على أي شيء حول أعراض هذا المتحور، ولكن البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا، أكد أن أعراض هذا متحور دلتا كرون لا ينبغي أن يشكل تهديدًا كبيرًا، حيث أن كل من دلتا ومعظم متغيرات أوميكرون، تتراجع بسرعة ودلتا تنقرض تقريبًا في هذا البلد، لذا فان دلتا كرون يملك أعراض مشتركة من متحور دلتا وأوميكرون .

ويقلق الأطباء من أن يساعد ظهور دلتا كرون في تفشي فيروس كورونا بشكل أوسع، ما يجعلنا نعيد ما حدث منذ عامين بعد انتشار الفيروس في أوروبا بدأ يظهر في كل دول العالم، لذا الحل الحالي هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة حتى لا يسوء الوضع.

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