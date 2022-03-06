أكثر انتشارا.. أستاذ أوبئة يحذر من ظهور متحور جديدة لـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور، إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الأوبئة، إن معدلات الشفاء من فيروس كورونا ارتفعت خلال الموجة الخامسة.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "أسباب ارتفاع نسب الشفاء ترجع لأكثر من سبب أهما توافر بروتكولات العلاج في كافة المستشفيات، فضلا عن توافر كافة أنواع الأدوية أيضا".

وأشار: "لدينا بروتكولات محدثة لعلاج كورونا والوصول لها أصبح سهلا"، موضحا: "المواطنين أصبحوا أكثر وعيا بفيروس كورونا عند الإصابة أو الشعور بالأعراض".



وتابع: "الموجة الخامسة شهدت المتحور أوميكرون والذي لم يكن شرسا مثل المتحور دلتا"، مردفا: "انتشار أوميكرون كان عاليا لكنه كان أقل تأثيرا".

وأوضح: "هناك نسبة بسيطة بأن يكون هناك متحور قادم من آسيا في خلال شهرين خاصة مع الارتفاع الملحوظ حاليا في كورويا الجنوبية، والمتوقع أن المتحور القادم بعد أوميكرون سيكون أقل انتشارا لكن أقل شراسة"، لافتا: "عدم التوزيع العادل للقاح سبب عدم انتهاء الجائحة".