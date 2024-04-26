وفاة أمين مساعد الشعب الجمهوري بكفر الشيخ

نعت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور إيهاب الحداد، أمين مساعد الحزب بالمحافظة، والذي وافته المنية اليوم الجمعة عقب وعكة صحية تعرض لها مؤخراً.

وتقدم النائب علي أحمد علي، أمين عام الحزب بكفر الشيخ، وأحمد الرميلي الأمين المساعد لشؤون التنظيم، والنائبة الدكتورة هدى الطنباري، أمين مساعد المحافظة وجميع أعضاء وقيادات الحزب كافة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الدكتور إيهاب الحداد، أمين مساعد المحافظة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتور إيهاب الحداد، عقب صلاة المغرب من مسجد الرحمة بغرب مدينة كفر الشيخ.