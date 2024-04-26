عضو مجلس إدارة الأهلي: هدفنا المنافسة الشريفة ببطولة إفريقيا للطائرة سيدات

حرصت مي ‏عاطف، عضو مجلس إدارة الأهلي، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» حرصت على الترحيب ‏بجميع المشاركين في البطولة التي يستضيفها النادي‎.‎



وأوضحت مي عاطف أنه بالنيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء المجلس نرحب بالدكتور ‏أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وياسر قمر رئيس الاتحاد ‏المصري للكرة الطائرة، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة‎.‎



وقالت: أهلًا بكم في بلدكم الثاني مصر.. وداخل الأهلي نادي القرن الإفريقي.. موجهة الشكر للقائمين على تنظيم البطولة متمنية ‏منافسة رياضية شريفة وموفقة لجميع الفرق‎.‎



وانطلقت اليوم الجمعة منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي تقام في ضيافة النادي، وتستمر حتى 4 مايو المقبل‎.‎

