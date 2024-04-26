نقيب المحامين ينعى شهداء المهنة بأسيوط ويشكل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا تقدم خلاله بخالص العزاء إلى أُسر شهيدي المحاماة، ؛ حمدي ميلاد، وحسين أشرف، المحاميان بأسيوط، اللذان اغتالتهما يد البلطجة الآثمة.



ونعى نقيب المحامين بإسمه وإسم مجلس نقابة المحامين المصرية، شهداء المحاماة حمدي ميلاد بلقاسم، وحسين أشرف، المحاميان بأسيوط، اللذان اغتالتهما يد البلطجة الآثمة.



وتقدم لأسرهم وذويهم ولعموم المحامين بخالص العزاء، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهما بالرحمة والغفران، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



وكلف عبدالحليم علام؛ محمد الجاحر، نقيب شمال أسيوط، ومجلسه الفرعي، ومحمد فزاع، ومحمد كركاب، أعضاء مجلس النقابة العامة ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى يقدم القاتل إلى المحاكمة العاجلة، ويتحقق القصاص العادل لدم الشهداء.

ولقى 4 أشخاص، بينهم محاميان، مصرعهم بطلقات نارية في مشاجرة نشبت مع مسجل خطر بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية منشأة خشبة، التابعة لمركز القوصية، بمحافظة أسيوط.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من مأمور مركز القوصية، بمقتل 4 أشخاص على يد مسجل خطر لخلاف على قطعة أرض.