تحرير 19 محضرا خلال حملات مخالفة إجراءات كورونا بالغربية

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم “السبت”، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 19 محضر متنوع، منها 8محاضر كمامة ، و6 محاضر إشغال طريق ، و2 محضر بيئة ، و3 محاضر نظافة،وذلك خلال 24ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 17 مسجد، و15 مدرسة، و3 مواقف سيارات و 2جمعية زراعية و40 شارع، و 6 مراكز شباب، و 4 مقار وحدات محليه قروية، و11 ماكينة صرف ألي بالقرى، و30 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.



كان محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.