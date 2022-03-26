نيفين جامع : مصر واجهت أزمة كورونا بارتفاع معدلات النمو..وللمرأة دور كبير

قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بإلقاء كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال فعاليات الحفل السنوي لـ "قمة مصر للأفضل" ،والمقام تحت عنوان "الجمهورية الجديدة- قصة النجاح والعمل".

استهلت "جامع" كلمتها بشكر الحضور، والتعبير عن سعادتها بتواجدها للمشاركة في تكريم شركاء النجاح في رفع معدلات نمو الاقتصاد المصري.





وأضافت، أن عام 2021، اظهر مضي الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي قدما، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ودفع مؤشرات الاقتصاد المصري ليصل لمعدلات نمو غير مسبوقة.

وأشادت،بدور المرأة المصرية في تقدم المجتمع ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ومجلس الوزراء، يضمن لها كافة الحقوق دون تمييز.