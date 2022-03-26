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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تجديد ملاعب التنس.. المستشار الهندسي للأهلي: فرع زايد يشهد طفرة إنشائية

صدى البلد

أكد المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي إن العمل يجري حاليًّا على قدم وساق لإنجاز العديد من المشروعات الإنشائية، على مستوى ‏جميع الفروع، حيث يشهد الملف الإنشائي بالنادي طفرة متواصلة في ضوء توجيهات مجلس الإدارة للانتهاء من هذه المشروعات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الشركات المنفذة.

وأوضح المهندس سامح علي كامل أن فرع الأهلي بالشيخ زايد سوف يشهد طفرة متميزة، حيث تم تجديد أرضيات ملاعب التنس بالكامل، وتنجيل ملاعب كرة القدم الجديدة بأحدث أجيال النجيل الصناعي على مستوى العالم،   ويجري العمل حاليًّا لإتمام إنشاء «الجيم» الجديد بالدور العلوي لـ«الجيم» الحالي داخل مجمع حمامات السباحة، مع استمرار العمل في المبنى الاجتماعي وأماكن انتظار السيارات، وتشوين المواد الخام لملاعب ‏«البادل» لإتمامها وإنجازها في الموعد المحدد.

وأضاف أن وزارة الإسكان وافقت على إدراج مسجد وحمام سباحة جديد في المخطط الإنشائي العام للفرع، ويجرى حاليًّا تعديل القرار الوزاري واستخراج التصريحات الخاصة بالإنشاء للبدء فيها خلال الفترة القادمة.

 ويحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على المتابعة المستمرة لآخر المستجدات في ملف الإنشاءات ‏من خلال الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل، وتوجيه القائمين على هذا الملف بسرعة ‏الانتهاء من المخطط الذي سبق التصديق عليه وما يستجد به من مشاريع، لخدمة أعضاء ‏الأهلي في جميع الفروع.‏

المهندس سامح علي كامل النادي الأهلي مجمع حمامات السباحة وزارة الاسكان محمود الخطيب

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