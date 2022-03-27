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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 1817 حصانا .. هينيسي فينوم F5 قدم أداء منفردا |فيديو

بقوة 1817 حصانا .. هينيسي
بقوة 1817 حصانا .. هينيسي فينوم F5 قدم أداء منفرد

ظهرت النسخة الخارقة هينيسي فينوم F5 خلال مقطع فيديو نشرته قناة Hennessey Performance المتخصصة في مجال استعراض السيارات، حيث تمكنت السيارة من تقديم أداء منفرد يصاحب القوة التي تتمتع بها هذه النسخة، بعد أن حققت سرعة مميزة تقدر بـ 241.6 ميلًا في الساعة.

بقوة 1817 حصانا .. هينيسي فينوم F5 قدم أداء منفرد |فيديو

بينما تستهدف الشركة بالوصول إلى سرعة قصوى لهذه السيارة الخارقة تقدر بـ 300 ميل في الساعة، بعد أن حققت خلال الجولة الاخيرة 437 كيلومتر في الساعة، ولا شك أن بجانب تلك القدرات الفريدة تمتلك السيارة مظهر رياضي أنيق، إلى جانب التعزيزات الداخلية والأخرى.

بقوة 1817 حصانا .. هينيسي فينوم F5 قدم أداء منفرد |فيديو

الأداء الفني للنسخة الخارقة هينيسي فينوم F5

 

تعتمد السيارة الخارقة هينيسي فينوم F5 على محرك ثماني الاسطوانات طراز V، بسعة 6600 سي سي، مقترن بشاحن توربيني، يستطيع ان ينتج قوة هائلة قدرها 1817 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1.193 رطل/قدم، أي ما يعادل 1.617 نيوتن/متر.

بقوة 1817 حصانا .. هينيسي فينوم F5 قدم أداء منفرد |فيديو

بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الحركة من 7 سرعات، وبهذه الامكانيات الفريدة تستطيع السيارة هينيسي فينوم F5 أن تتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 62 ميل أي ما يعادل 100 كم/ساعة في قرابة الـ 3 ثواني.

بقوة 1817 حصانا .. هينيسي فينوم F5 قدم أداء منفرد |فيديو

وتنطلق ايضا السيارة هينيسي فينوم F5 عند مضاعفة المسافة إلى 124 ميلًا في الساعة، أي ما يعادل 200 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تسغرق 4.7 ثانية فقط مما يجعلها بالفعل واحدة من الاصدارات المميزة وسط عائلة السيارات الخارقة.

تينيسي فينوم هينيسي فينوم F5 فينوم F5 النسخة الخارقة هينيسي فينوم F5

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