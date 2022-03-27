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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد شهادة الأيزو لـ 18 إدارة بجامعة الزقازيق لمدة 3 سنوات

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن ١٨ إدارة بالجامعة حصلت على تجديد شهادة الأيزو 9001/2015 من شركة  TUV Nord أحد الشركات المانحة، وذلك لتقييم مدى مطابقة نظام إدارة الجودة بإدارات الجامعة للمواصفات الدوليهISO 9001/2015، وقد إنتهت أعمال المراجعة بتجديد الايزو لمده ثلاث سنوات.

وأضاف أنه يشمل تجديد شهادة الأيزو الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والإدارة العامة للعلاقات الثقافيه و الإدارة العامه لشئون التعليم والطلاب والإدارةالعامه لشؤون الافراد والإدارة العامه للمشتريات والمخازن والإدارة العامه للشؤون الهندسيه (اداره الصيانه) والإدارة العامة للموازنه والحسابات و الإدارة العامه للمدن الجامعيه ومركز التدريب الاداري والإدارة العامه لرعايه الشباب والإدارة العامة للأمن الجامعي والإدارة العامه لشئون المكتبات والإدارة العامه لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص و الاداره العامه لشؤون مكتب معالي رئيس الجامعة. 

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كما يتم منح الشهاده لثلاثة إدارات جديده وهي مكتب نائب رئيس الجامعه  للدراسات العليا والبحوث و مكتب نائب رئيس الجامعه لخدمه المجتمع وتنميه البيئه و مكتب نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب.

وأضافت الدكتورة مروه عباس مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة أن الشركة المانحة قامت بعملية مراجعة دقيقة وشاملة للنظام الإداري على مدى يومين.

 وأكدت خلال تقريرها على قوة النظام الإداري المتبع بإدارات الجامعة وتفهم مديري الإدارات ومنسوبيها إجراءاته وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية ISO 9001/2015، وأن حالات عدم المطابقة التي تم رصدها هي للتعزيز وتطوير النظام الإداري ولا تؤثر إطلاقا على سير النظام.

جامعة الزقازيق الايزو إدارة الجودة تطوير المجتمع تجديد رئيس الجامعة ثلاث سنوات ضمان الجودة

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