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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. آخر موعد لـ تدريبات واختبارات الترقي على منصة المعلم .. جامعة حلوان: «أكاديمية الطفل» مشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


جامعة حلوان: «أكاديمية الطفل» مشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي

افتتحت جامعة حلوان فعاليات برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت إشراف وتنسيق الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .


لطلاب المنازل..آخر موعد لتسليم استمارات امتحانات الثانوية العامة 7 أبريل

أكدت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2022 الدارسين بنظام "المنازل" فمن المقرر أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 للمدارس هو الخميس الموافق 7 ابريل 2022 .

غدا.. آخر موعد لـ تدريبات واختبارات الترقي على منصة المعلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدا الاحد سيكون آخر موعد لـ التسجيل على منصة المعلم للتدريب عن بُعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين، لحجز تدريبات الترقي وخوض اختبارات ترقي المعلمين ، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform و ذلك وفقا لجدول مواعيد تدريب واختبارات المعلمين المرشحين للترقي على منصة المعلم للتدريب عن بعد

تعليم جامعة جنوب الوادي تعتمد الخطة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث


وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة ورئيس المجلس، على اعتماد الخطة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث والتى أعدتها لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة واعتماد الخطة التنفيذية لرصد المشكلات والتي أعدتها لجنة رصد المشكلات بالجامعة

المتيني يكشف مستوى اختبارات الطلاب العائدين من أوكرانيا

 

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، لأداء اختباراتهم  بكليات (الطب البشري جامعة القاهرة – الصيدلة جامعة القاهرة – طب الأسنان جامعة عين شمس – الهندسة جامعة عين شمس).

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