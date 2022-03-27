محاكمة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بمدينة السلام .. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في مدينة السلام.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة شخص بمنطقة مساكن الصعید أ ـ طریق بلبیس، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لمواطن في العقد الخامس من العمر.

وتشكل فريق بحث بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لكشف غموض الواقعة، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى "س.ف" يبلغ من العمر 44 سنة، ويعمل سمسار عقارات، یرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد بها أية إصابات ظاھریة، وعثر برفقته على كافة المتعلقات، وبسؤال شقيقه لم يتهم أحد ولم يشتبه في الحادث جنائياً.

وبتوقیع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة ورد تقریره یفید بأن الوفاة نتیجة ھبوط حاد بالدورة الدمویة إثر تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة وعدم وجود شبھة جنائیة بالوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر إداري القسم.

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن زوجة المتوفي "أ.س" تبلغ من العمر 28 سنة ربة منزل، وراء ارتكاب الواقعة، لارتباطها بعلاقة مع شخص يدعى"م.ع"، و تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطھا وبمواجهتها بالتحریات وتضییق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عشيقها ويعمل جزار ويبلغ من العمر 27 سنة وصديقه.